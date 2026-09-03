Carlos Alcaraz supera un primer set complicado y avanza a la tercera ronda del US Open

NUEVA YORK — El US Open 2026 ha traído consigo un desafío inesperado para Carlos Alcaraz, quien no había cedido ningún set en su camino hacia el título el año anterior. Sin embargo, en su segundo partido de esta edición, el joven español se encontró en una situación difícil al perder el primer set contra el portugués Jaime Faria.

A pesar de la adversidad, Alcaraz supo reaccionar y, tras una pausa para reflexionar sobre su rendimiento, comenzó a encadenar una serie de juegos ganadores. Luego de perder el primer parcial 4-6, se impuso en los siguientes tres sets, ganando 6-0, 6-3 y 6-2, y asegurando su lugar en la tercera ronda.

El actual campeón del US Open se enfrenta a un regreso complicado tras una inactividad de cuatro meses debido a una lesión en la muñeca derecha, que lo privó de participar en torneos importantes como Roland Garros y Wimbledon. A pesar de esto, el tenista de 23 años se mostró satisfecho con su actuación y consideró que jugar un partido de cuatro sets fue beneficioso para evaluar su condición física.

"Para ser sincero, quería terminar rápido. No voy a mentir", declaró Alcaraz tras el partido. "Pero, al final, me di cuenta de que haber jugado cuatro sets me vino muy bien, para poner a prueba todo el aspecto físico, para comprobar cómo responde mi cuerpo y ver cómo me siento mañana tras este partido, después de cuatro sets".

El español se mostró consciente de la importancia de mantener la calma y la concentración a lo largo del encuentro. "Después de eso, simplemente intenté mantener la concentración y la calma, pensando que volverían a suceder cosas buenas, estando ahí en todo momento", añadió en una entrevista.

El año pasado, Alcaraz había logrado superar sus seis primeros partidos en el US Open sin perder un solo set, un hito que había alcanzado por primera vez desde Roger Federer en 2015. En esta edición, el desafío es diferente, pero su determinación sigue intacta. "Sé que una vez que piso la pista, tengo que ir a por todas en cada momento", afirmó.

Con este triunfo, Carlos Alcaraz sigue demostrando que, a pesar de los obstáculos, su calidad y talento lo colocan entre los favoritos en el torneo. El tenista, que ya ha logrado el Abierto de Australia a inicios de 2026, se enfrenta a un futuro prometedor en Flushing Meadows.