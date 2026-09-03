Guterres expresó su preocupación por ataques entre Estados Unidos e Irán
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los ataques que han dejado civiles heridos y pidió un cese inmediato de la acción militar entre Estados Unidos e Irán.
FOTO: Guterres, titular de la ONU.
Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su profunda preocupación ante el reciente intercambio de ataques que se produjo durante la noche entre Estados Unidos e Irán, según informó su portavoz este miércoles.
"El secretario general está profundamente alarmado por los informes de bajas civiles, incluyendo un ataque que, según se reporta, impactó una ceremonia de boda en Irán", indicó el vocero Stéphane Dujarric.
Guterres condena de manera categórica todos los ataques dirigidos contra civiles y enfatiza que todas las partes deben cumplir con sus obligaciones conforme al derecho humanitario internacional, que incluye los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, agregó el vocero.
"El secretario general reitera su llamado para un cese inmediato de la acción militar y exhorta a todos los involucrados a mostrar moderación y a abstenerse de acciones y retórica que podrían intensificar las ya elevadas tensiones", comunicó Dujarric, quien también destacó que pocos países en esta región son inmunes a esta escalada, ya que el espacio aéreo y las rutas comerciales vitales siguen siendo impactados de manera constante.
"Una escalada mayor... tendría consecuencias devastadoras para los civiles y para la región en general y más allá", advirtió.
Guterres instó a Estados Unidos e Irán a retornar con urgencia a la diplomacia, subrayando que un acuerdo integral y duradero solo puede lograrse a través del diálogo y las negociaciones, concluyó el vocero.
Lectura rápida
¿Quién expresó su preocupación por los ataques?
El secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su preocupación.
¿Qué ataques se mencionan en la nota?
Se refiere a los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán que causaron bajas civiles.
¿Cuándo ocurrieron estos ataques?
Los ataques se produjeron la noche previa a la declaración del secretario general.
¿Dónde ocurrió uno de los ataques mencionados?
Uno de los ataques impactó en una ceremonia de boda en Irán.
¿Qué pidió Guterres tras los ataques?
Guterres pidió un cese inmediato de la acción militar y un retorno a la diplomacia.
[Fuente: Noticias Argentinas]