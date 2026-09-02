Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, el escenario cambiario en Argentina presenta diversas cotizaciones del dólar, las cuales son importantes para entender el impacto económico sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. El dólar oficial se cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, según lo reportado por las casas de cambio. Estos valores marcan el tipo de cambio que los bancos y entidades financieras utilizan para transacciones legales.

Por su parte, en el mercado paralelo, también conocido como dólar blue, la moneda estadounidense se compra a $1.520 y se vende a $1.540. Esta diferencia con el dólar oficial se debe a la alta demanda del dólar como refugio ante la inflación y la incertidumbre económica. Este fenómeno refleja las percepciones del público sobre la estabilidad económica del país.

Además, existe la modalidad de dólar bolsa que se caracteriza por su cotización a $1.533,4 para la compra y $1.534,4 para la venta. Esto permite a los inversores adquirir divisas a través de la compra y venta de acciones en el mercado local.

Otra alternativa es el dólar contado con liquidación (CCL), cuya cotización se presenta más elevada, alcanzando $1.595,1 para la compra y $1.596,1 para la venta. Esta operación es utilizada principalmente por quienes buscan traer capitales del exterior de manera legal.

El dólar mayorista, que es el tipo de cambio que manejan las empresas entre sí, se sitúa en $1.502 para la compra y $1.511 para la venta. Este tipo de cambio es fundamental para las operaciones comerciales que requieren grandes sumas de dinero.

Por último, también se encuentra el dólar cripto, que se cotiza a $1.587,83 para la compra y $1.591,83 para la venta. Este tipo de cambio refleja la inversión en criptomonedas y su creciente popularidad entre los argentinos.

El impacto de estas cotizaciones en la economía cotidiana es considerable. El valor de los productos importados se ve afectado directamente por el tipo de cambio, lo que a su vez influye en la inflación general y, por ende, en el poder adquisitivo de los ciudadanos. En un contexto de incertidumbre política y económica, el dólar se convierte en un activo de refugio, lo que incrementa la demanda y eleva su precio.

La situación cambiaria en Argentina se ve influenciada por factores tanto internos como externos. La política económica del gobierno, la inflación, y la percepción del riesgo país son algunos de los elementos que determinan la fluctuación del dólar en el mercado.