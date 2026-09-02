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River busca un defensor para acompañar a Otamendi en el cierre del mercado de pases

A pesar de que Stefano Di Carlo había anunciado el retiro del mercado, el club busca un compañero para Nicolás Otamendi tras las salidas de Martínez Quarta y Costantini. Suena Francisco Álvarez, de Argentinos.

02/09/2026 | 15:12Redacción Cadena 3

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River volvió al mercado de pases para reforzar la defensa.

FOTO: River volvió al mercado de pases para reforzar la defensa.

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- River realizará un último intento a pocas horas de finalizar el mercado de pases para encontrar un defensor que acompañe a Nicolás Otamendi, a pesar de que su presidente, Stefano Di Carlo, había indicado que se habían retirado tras la incorporación de Thiago Almada. 

El "Millonario" estaba en negociaciones debido a las inminentes salidas de Lucas Martínez Quarta, que recibió ofertas de Qatar e Italia, las cuales se frustraron porque eran propuestas de préstamo y el club solo está dispuesto a venderlo. Además, el exjugador Leonardo Ponzio respaldó esta decisión. También se mostró interés por Lautaro Rivero desde Emiratos Árabes, lo que facilitaría la salida del defensor.

Ante esta situación, River decidió que el plantel necesitaba refuerzos y buscó cerrar a Willer Ditta, del Cruz Azul, y Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors; sin embargo, el club mexicano notificó que no tiene intención de vender al defensor, rechazando previamente una oferta de 6.000.000 de dólares.

Como consecuencia, el club de Núñez avanzó con determinación por el zaguero central de 26 años, haciendo una oferta formal de 3 millones de dólares por el 50% del pase. Aunque la institución de La Paternal intentará obtener el doble por el 70%, el "Millonario" buscará llevarse al jugador por una suma menor.

Francisco había sido considerado por Boca, que hizo una oferta sin éxito. El defensor aclaró: "Me mandan todo el tiempo todas las noticias que salen, pero no estoy enterado de nada. Dicen que hubo oferta, pero no hubo nada."

A pesar de que el mercado de pases finaliza este miércoles a las 18:00, River enfrenta la mala noticia de la lesión de Giorgio Costantini, jugador de la reserva. Por ello, se le otorga el beneficio de extender el tiempo para incorporar a un nuevo jugador, pero solo tendrá 10 días más.

Si se concreta la llegada de Álvarez desde Argentinos, el "Millonario" finalizaría el mercado con su décimo refuerzo, sumándose a Nicolás Otamendi, los laterales Francisco Ortega y Giovanni González, los delanteros Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, y los mediocampistas Mauro Arambarri, Tobías Andrada y Thiago Almada, con un gasto total cercano a los 70 millones de dólares.

Lectura rápida

¿Qué está buscando River?
Un defensor para acompañar a Nicolás Otamendi en la defensa.

¿Quién es el presidente de River?
Stefano Di Carlo es el presidente actual del club.

¿Qué problemas enfrentó River en el mercado?
Las salidas de Lucas Martínez Quarta y Giorgio Costantini debido a lesiones y ofertas no concretadas.

¿Cuál es la situación de Francisco Álvarez?
River está intentando contratarlo desde Argentinos Juniors, pero el club busca una cifra mayor por su pase.

¿Cuándo cierra el mercado de pases?
El mercado de pases termina el miércoles a las 18:00, pero River tiene 10 días más para incorporar un jugador.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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