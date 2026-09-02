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Quirno habló sobre reclamo de soberanía de Malvinas: "Siempre estamos más cerca"

El canciller pidió acciones concretas para defender el reclamo argentino. Sus declaraciones llegan antes de la cadena nacional de Milei, prevista para este jueves a las 21.

02/09/2026 | 12:46Redacción Cadena 3

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Pablo Quirno, canciller argentino.

FOTO: Pablo Quirno, canciller argentino.

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    Audio. Quirno habló sobre reclamo de soberanía de Malvinas: "Siempre estamos más cerca"

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El canciller Pablo Quirno expresó este miércoles su optimismo sobre el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, en la antesala del mensaje que dará el presidente Javier Milei en cadena nacional. "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca", respondió ante una consulta de la prensa sobre la posibilidad de recuperar el control del archipiélago.

El funcionario habló antes de participar del encuentro "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro. Durante su exposición, sostuvo que la defensa de los intereses argentinos requiere medidas que acompañen los pronunciamientos diplomáticos.

"Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas", afirmó.

Quirno también cuestionó las decisiones unilaterales del Reino Unido sobre las islas y remarcó la necesidad de contar con instrumentos para sostener el reclamo.

"Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas”, señaló.

Entre los asistentes estuvieron su antecesora, Diana Mondino; el diputado libertario Santiago Santurio; la exsenadora María Cristina Guzmán; la exdiputada Cynthia Hotton; y representantes de la fundación organizadora, encabezada por Agustín Etchebarne.

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Las declaraciones del canciller se conocieron mientras el Gobierno prepara la cadena nacional del jueves a las 21. El discurso presidencial incluiría un pedido de eventuales sanciones contra empresas extranjeras que extraigan recursos naturales de las islas. Ese contenido todavía no fue confirmado oficialmente.

El anuncio del mensaje se definió el martes, durante una reunión de Gabinete en la que Quirno presentó un informe sobre las gestiones de la Cancillería. Fuentes oficiales señalaron que el ministro analizó los avances diplomáticos que el Gobierno atribuye a su estrategia en defensa de la soberanía.

El portavoz Adrián Ravier indicó que Milei, Quirno y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) trabajan en la elaboración del discurso. El canciller no ofreció mayores precisiones al finalizar el foro: tras responder preguntas del auditorio, se retiró por una puerta lateral sin volver a dialogar con los periodistas.

La expectativa oficial creció después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejara abierta el lunes la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la disputa.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió en el Salón Oval cuando un periodista le preguntó específicamente por Malvinas.

Sus palabras llegaron después de una publicación de The Telegraph, que informó que funcionarios del Pentágono habían advertido al Reino Unido sobre un eventual cambio de posición estadounidense si el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentaba el gasto en Defensa.

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Según el diario británico, esa posibilidad integra una serie de medidas que analizan funcionarios estadounidenses para presionar a los países de la OTAN a destinar el 5% de su producto bruto interno al área militar.

El viernes pasado, sin embargo, un vocero del Departamento de Estado había señalado que la posición estadounidense sobre la soberanía de las islas "sigue siendo de neutralidad".

"Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes", explicó.

En ese contexto, Milei definió el reclamo por Malvinas como "la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos".

También el asesor presidencial Santiago Caputo alentó una eventual revisión de la postura de Washington. "Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico", escribió.

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Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué expresó el canciller? El canciller Pablo Quirno manifestó optimismo sobre el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas.

¿Quién dará un mensaje en cadena nacional? El presidente Javier Milei dará un mensaje en cadena nacional.

¿Cuándo se conocerán las declaraciones del canciller? Las declaraciones se conocieron el miércoles, mientras se preparaba la cadena nacional del jueves a las 21.

¿Dónde se realizó el encuentro “Vientos de Cambio”? El encuentro se llevó a cabo en el hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

¿Por qué hay expectativa sobre la postura de EE.UU.? Hay expectativa tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Washington en la disputa por Malvinas.

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