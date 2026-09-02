Un diputado británico cruzó a Milei por Malvinas: "Seguirán siendo británicas"

El diputado conservador británico, James Cartlidge, cuestionó al presidente, Javier Milei, luego de que el mandatario argentino anunciara que este jueves brindará una cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas.

Cartlidge, secretario de Defensa en las sombras del Partido Conservador, principal fuerza opositora del Reino Unido, ratificó la postura británica sobre el archipiélago y sostuvo: "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas".

"Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado y siempre estaremos junto al pueblo de las Malvinas y su abrumador deseo de seguir siendo británico", expresó el legislador en su cuenta de X.

La publicación fue una respuesta a un mensaje del periodista de la BBC, Faisal Islam, quien había informado sobre la cadena nacional convocada por Milei para referirse a lo que el mandatario definió como "el reclamo histórico" argentino sobre las islas.

La reacción de Cartlidge se produjo en medio de una renovada tensión diplomática en torno a Malvinas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su administración revisa la posición norteamericana respecto de la disputa de soberanía.

/Inicio Código Embebido/

The Falklands are British & they will remain British.



British soldiers fought & died to defend our sovereignty and the freedom of the Falkland Islanders.



That sacrifice will never be forgotten - we will always stand by the people of ???? & their overwhelming desire to remain ???? https://t.co/MCge8Wtl8E — James Cartlidge MP ???? ???? (@jcartlidgemp) September 2, 2026

/Fin Código Embebido/

• La respuesta del gobierno británico

Si bien el gobierno laborista del primer ministro Andy Burnham todavía no respondió directamente al anuncio de la cadena nacional de Milei, Downing Street sí se pronunció después de las declaraciones de Trump.

Un portavoz oficial del premier británico afirmó que la posición del Reino Unido sobre las islas “no cambió” y sostuvo: "Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable".

Consultado sobre la posibilidad de que Washington modifique su postura, el vocero insistió en que, para Londres, "la soberanía recae en el Reino Unido" y que considera "primordial" el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

También respondió sobre las versiones que indican que Trump podría utilizar la cuestión Malvinas como una herramienta de presión para que el Reino Unido incremente su gasto militar.

"Los comentarios del presidente son tema de su equipo. Pero en materia de defensa, el primer ministro fue claro desde su primer día en el cargo: cumpliremos nuestros compromisos internacionales con nuestros aliados en gasto militar", sostuvo.

Trump había dejado abierta la posibilidad de revisar la tradicional posición estadounidense sobre la disputa al señalar que analiza "cada posición", aunque no confirmó que Washington vaya a modificar formalmente su política.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Expectativa por el mensaje de Milei

En Argentina, el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar el contenido de la cadena nacional que Milei brindará este jueves.

El funcionario explicó que el discurso está siendo elaborado por el Presidente junto con el canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"Fue un pedido en la reunión de Gabinete que no amplíe. Vamos a dejar que el propio Presidente, en cadena nacional, amplíe todo lo relativo al tema Malvinas, que comprende muchas cuestiones", señaló Ravier durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, sostuvo que no podía adelantar mayores precisiones sobre el anuncio.

"Las Malvinas son argentinas. El Presidente plantea esto como una prioridad. No tengo información sobre el contenido; de hecho, se está trabajando en este momento", afirmó.

La expectativa en torno al mensaje presidencial aumentó después de las declaraciones de Trump, que fueron destacadas por Milei en medio del histórico reclamo argentino de soberanía sobre las islas, actualmente bajo administración británica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-