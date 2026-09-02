En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Un diputado británico cruzó a Milei por Malvinas: "Seguirán siendo británicas"

James Cartlidge, referente de Defensa del Partido Conservador, reaccionó al anuncio de la cadena nacional del Presidente. El gobierno británico también ratificó su postura tras las declaraciones de Donald Trump.

02/09/2026 | 11:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
James Cartlidge, vocero en materia de Defensa del Partido Conservador británico. (Foto: X)

FOTO: James Cartlidge, vocero en materia de Defensa del Partido Conservador británico. (Foto: X)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El diputado conservador británico, James Cartlidge, cuestionó al presidente, Javier Milei, luego de que el mandatario argentino anunciara que este jueves brindará una cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas.

Cartlidge, secretario de Defensa en las sombras del Partido Conservador, principal fuerza opositora del Reino Unido, ratificó la postura británica sobre el archipiélago y sostuvo: "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas".

"Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado y siempre estaremos junto al pueblo de las Malvinas y su abrumador deseo de seguir siendo británico", expresó el legislador en su cuenta de X.

La publicación fue una respuesta a un mensaje del periodista de la BBC, Faisal Islam, quien había informado sobre la cadena nacional convocada por Milei para referirse a lo que el mandatario definió como "el reclamo histórico" argentino sobre las islas.

La reacción de Cartlidge se produjo en medio de una renovada tensión diplomática en torno a Malvinas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su administración revisa la posición norteamericana respecto de la disputa de soberanía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La respuesta del gobierno británico

Si bien el gobierno laborista del primer ministro Andy Burnham todavía no respondió directamente al anuncio de la cadena nacional de Milei, Downing Street sí se pronunció después de las declaraciones de Trump.

Un portavoz oficial del premier británico afirmó que la posición del Reino Unido sobre las islas “no cambió” y sostuvo: "Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a determinar su propio futuro. Los isleños manifestaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable".

Consultado sobre la posibilidad de que Washington modifique su postura, el vocero insistió en que, para Londres, "la soberanía recae en el Reino Unido" y que considera "primordial" el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

También respondió sobre las versiones que indican que Trump podría utilizar la cuestión Malvinas como una herramienta de presión para que el Reino Unido incremente su gasto militar.

"Los comentarios del presidente son tema de su equipo. Pero en materia de defensa, el primer ministro fue claro desde su primer día en el cargo: cumpliremos nuestros compromisos internacionales con nuestros aliados en gasto militar", sostuvo.

Trump había dejado abierta la posibilidad de revisar la tradicional posición estadounidense sobre la disputa al señalar que analiza "cada posición", aunque no confirmó que Washington vaya a modificar formalmente su política.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Expectativa por el mensaje de Milei

En Argentina, el secretario de Vocería Presidencial, Adrián Ravier, evitó anticipar el contenido de la cadena nacional que Milei brindará este jueves.

El funcionario explicó que el discurso está siendo elaborado por el Presidente junto con el canciller Pablo Quirno y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"Fue un pedido en la reunión de Gabinete que no amplíe. Vamos a dejar que el propio Presidente, en cadena nacional, amplíe todo lo relativo al tema Malvinas, que comprende muchas cuestiones", señaló Ravier durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, sostuvo que no podía adelantar mayores precisiones sobre el anuncio.

"Las Malvinas son argentinas. El Presidente plantea esto como una prioridad. No tengo información sobre el contenido; de hecho, se está trabajando en este momento", afirmó.

La expectativa en torno al mensaje presidencial aumentó después de las declaraciones de Trump, que fueron destacadas por Milei en medio del histórico reclamo argentino de soberanía sobre las islas, actualmente bajo administración británica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Quién cuestionó a Javier Milei? El diputado conservador británico James Cartlidge cuestionó al presidente argentino Javier Milei.

¿Qué anunció Milei? Anunció que brindará una cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas.

¿Cuál fue la reacción del gobierno británico? El gobierno laborista del primer ministro Andy Burnham reafirmó que la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas no cambió.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Malvinas? Donald Trump afirmó que su administración revisa la posición norteamericana respecto de la disputa de soberanía sobre Malvinas.

¿Qué se espera del mensaje de Milei? Se espera que el contenido de la cadena nacional aborde el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y ayer lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Política y Economía

Santa Fe Business Forum

Panorama económico. San Juan se aferra al sueño del "cobre infinito " y proyecta exportar por USD 40 mil millones

Funcionarios cuyanos estuvieron en el Santa Fe Business Forum y destacaron el futuro inmediato de la minería, con el foco puesto en 2030. Entienden que la demanda del mundo los pondrá bajo presión y necesitarán proveedores y soporte industrial de otras provincias. "La metáfora del gato", el caso tucumano y las bromas por el litio.

Por Agustín Dadamio
Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf