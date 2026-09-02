La ilusión de Colapinto antes del GP de Italia: "Hice mi debut en la F1 en Monza"

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El 1 de septiembre de 2024, Franco Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, disputado en el circuito de Monza.

Ahora, dos años después, el piloto argentino regresará a Monza para disputar una nueva fecha de la Máxima con Alpine, en un circuito que guarda un significado especial en su carrera.

En la antesala, el pilarense recordó ese día y mostró su ilusión para con esa carrera y con la renovación en Alpine. "Siempre es un placer correr aquí frente a los fanáticos italianos”, sostuvo.

El argentino reemplazó en su estreno a Logan Sargeant en Williams Racing y afrontó allí su primera carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El debut de Colapinto en Monza (2024)

Escudería: Williams

Posición de salida: 18°.

Resultado final: 12°.

Hito: Colapinto puso fin a una racha de 23 años sin pilotos argentinos en la Fórmula 1.

Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina