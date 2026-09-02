La ilusión de Colapinto antes del GP de Italia: "Hice mi debut en la F1 en Monza"
El piloto argentino se prepara para una nueva carrera en la Máxima. Será en el histórico circuito en donde tuvo su primera vez en un monoplaza de la Fórmula 1.
02/09/2026 | 10:41Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto palpito el Gran Premio de Monza.
El 1 de septiembre de 2024, Franco Colapinto hizo su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, disputado en el circuito de Monza.
Ahora, dos años después, el piloto argentino regresará a Monza para disputar una nueva fecha de la Máxima con Alpine, en un circuito que guarda un significado especial en su carrera.
En la antesala, el pilarense recordó ese día y mostró su ilusión para con esa carrera y con la renovación en Alpine. "Siempre es un placer correr aquí frente a los fanáticos italianos”, sostuvo.
El argentino reemplazó en su estreno a Logan Sargeant en Williams Racing y afrontó allí su primera carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial.
El debut de Colapinto en Monza (2024)
Escudería: Williams
Posición de salida: 18°.
Resultado final: 12°.
Hito: Colapinto puso fin a una racha de 23 años sin pilotos argentinos en la Fórmula 1.
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Lectura rápida
¿Cuándo debutó Franco Colapinto en la Fórmula 1? El 1 de septiembre de 2024.
¿Qué escudería representa Franco Colapinto en su regreso a Monza? Alpine.
¿Quién reemplazó Franco Colapinto en Williams Racing? Logan Sargeant.
¿Cuál fue el resultado final de Colapinto en su debut? 12° lugar.
¿Qué hito logró Franco Colapinto en su debut? Puso fin a una racha de 23 años sin pilotos argentinos en la Fórmula 1.