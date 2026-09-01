En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Los docentes disfrutarán de entrada gratuita al Parque de la Costa el 11 de septiembre

El 11 de septiembre, los docentes podrán acceder gratis al Parque de la Costa presentando su DNI y recibo de sueldo. El parque abrirá a las 11 y ofrecerá múltiples atracciones.

01/09/2026 | 18:13Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los maestros entrarán gratis al Parque de La Costa el 11 de septiembre.

FOTO: Los maestros entrarán gratis al Parque de La Costa el 11 de septiembre.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Parque de la Costa brindará entrada gratuita a los docentes el próximo 11 de septiembre, con motivo del Día del Maestro. Para acceder al beneficio, deberán presentar su DNI y un recibo de sueldo que acredite su condición.

Esta promoción estará disponible durante toda la jornada y permitirá el ingreso sin costo a través del Pasaporte Promo. El parque abrirá sus puertas a partir de las 11 para recibir tanto a los maestros como al público general.

Ubicado en Tigre, el complejo de diversiones cuenta con más de 40 atracciones dirigidas a diferentes edades, incluyendo montañas rusas como El Vigía, Boomerang y Vértigo Xtremo.

La oferta también incluye juegos tradicionales como Autos Chocadores, Sillas Voladoras, Vuelta al Mundo, Barco Pirata y Baile de las Tazas, además de un sector infantil con atracciones diseñadas para los más pequeños.

En el marco de esta celebración, se llevarán a cabo espectáculos en vivo, como el "Show de las Princesas", "La Revancha de Tutankamón y las Momias" y un encuentro musical con Cara de Barro y otros personajes del parque.

Por su parte, el público en general podrá adquirir entradas con un 25% de descuento a través de la venta online.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra el 11 de septiembre?
Se celebra el Día del Maestro, con entrada gratuita para docentes al Parque de la Costa.

¿Qué deben presentar los docentes?
Deben presentar su DNI y un recibo de sueldo para acceder a la entrada gratuita.

¿Dónde se encuentra el Parque de la Costa?
Está ubicado en Tigre, Buenos Aires.

¿Cuántas atracciones tiene el parque?
El parque cuenta con más de 40 atracciones para diferentes edades.

¿Qué descuentos se ofrecen al público general?
El público general puede adquirir entradas con un 25% de descuento online.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf