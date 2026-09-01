Los docentes disfrutarán de entrada gratuita al Parque de la Costa el 11 de septiembre
El 11 de septiembre, los docentes podrán acceder gratis al Parque de la Costa presentando su DNI y recibo de sueldo. El parque abrirá a las 11 y ofrecerá múltiples atracciones.
FOTO: Los maestros entrarán gratis al Parque de La Costa el 11 de septiembre.
El Parque de la Costa brindará entrada gratuita a los docentes el próximo 11 de septiembre, con motivo del Día del Maestro. Para acceder al beneficio, deberán presentar su DNI y un recibo de sueldo que acredite su condición.
Esta promoción estará disponible durante toda la jornada y permitirá el ingreso sin costo a través del Pasaporte Promo. El parque abrirá sus puertas a partir de las 11 para recibir tanto a los maestros como al público general.
Ubicado en Tigre, el complejo de diversiones cuenta con más de 40 atracciones dirigidas a diferentes edades, incluyendo montañas rusas como El Vigía, Boomerang y Vértigo Xtremo.
La oferta también incluye juegos tradicionales como Autos Chocadores, Sillas Voladoras, Vuelta al Mundo, Barco Pirata y Baile de las Tazas, además de un sector infantil con atracciones diseñadas para los más pequeños.
En el marco de esta celebración, se llevarán a cabo espectáculos en vivo, como el "Show de las Princesas", "La Revancha de Tutankamón y las Momias" y un encuentro musical con Cara de Barro y otros personajes del parque.
Por su parte, el público en general podrá adquirir entradas con un 25% de descuento a través de la venta online.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra el 11 de septiembre?
Se celebra el Día del Maestro, con entrada gratuita para docentes al Parque de la Costa.
¿Qué deben presentar los docentes?
Deben presentar su DNI y un recibo de sueldo para acceder a la entrada gratuita.
¿Dónde se encuentra el Parque de la Costa?
Está ubicado en Tigre, Buenos Aires.
¿Cuántas atracciones tiene el parque?
El parque cuenta con más de 40 atracciones para diferentes edades.
¿Qué descuentos se ofrecen al público general?
El público general puede adquirir entradas con un 25% de descuento online.
[Fuente: Noticias Argentinas]