Los docentes disfrutarán de entrada gratuita al Parque de la Costa el 11 de septiembre

FOTO: Los maestros entrarán gratis al Parque de La Costa el 11 de septiembre.

El Parque de la Costa brindará entrada gratuita a los docentes el próximo 11 de septiembre, con motivo del Día del Maestro. Para acceder al beneficio, deberán presentar su DNI y un recibo de sueldo que acredite su condición.

Esta promoción estará disponible durante toda la jornada y permitirá el ingreso sin costo a través del Pasaporte Promo. El parque abrirá sus puertas a partir de las 11 para recibir tanto a los maestros como al público general.

Ubicado en Tigre, el complejo de diversiones cuenta con más de 40 atracciones dirigidas a diferentes edades, incluyendo montañas rusas como El Vigía, Boomerang y Vértigo Xtremo.

La oferta también incluye juegos tradicionales como Autos Chocadores, Sillas Voladoras, Vuelta al Mundo, Barco Pirata y Baile de las Tazas, además de un sector infantil con atracciones diseñadas para los más pequeños.

En el marco de esta celebración, se llevarán a cabo espectáculos en vivo, como el "Show de las Princesas", "La Revancha de Tutankamón y las Momias" y un encuentro musical con Cara de Barro y otros personajes del parque.

Por su parte, el público en general podrá adquirir entradas con un 25% de descuento a través de la venta online.