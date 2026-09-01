Maru Botana amenaza con denuncia a periodista tras comentarios sobre su pasado laboral

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- La cocinera Maru Botana ha expresado su intención de realizar una denuncia formal contra la periodista Carla Czudnowsky, tras comentarios que esta última hizo sobre su experiencia laboral con ella. Czudnowsky había mencionado una mala experiencia durante su tiempo como productora en el programa de Botana.

La panelista recordó su paso por la primera edición del programa de gastronomía de Botana, señalando: "¿Viste que la gente, cuando le pasa algo feo, como le pasó a ella, después es como que la gente le tiene más piedad? Pero no es una persona bien llevada".

Este comentario surge en medio de un conflicto que involucra a Tini Stoessel, ya que la relación amistosa entre Botana y Stoessel ha sido objeto de controversia, lo que ha reavivado rumores sobre su vínculo.

En una reciente entrevista, Botana se encontraba en la calle cuando un periodista le consultó sobre Czudnowsky. La cocinera respondió: "No sé qué hace Carla de panelista diciendo pavadas. Qué feo, qué vergüenza que me difame como si yo tuviera (...) con Stoessel, es un divague y se va a comer una denuncia mía".

Czudnowsky, por su parte, había manifestado en el pasado que Botana no tenía una buena actitud en el trabajo, afirmando: "No era muy de tratar bien, ni tenía muy buenos modos. Cuando ella tuvo el programa en América, hace algunos años, existió la posibilidad de que su compañero fuera Ronnie Arias. Ella dijo que no porque no quería estar con alguien gay en dupla".

Además, Czudnowsky describió a Botana como alguien que es muy "patria, familia" pero que luego trabajó con Coco Carreño, sugiriendo que quizás esto se debió a un desgaste en su relación laboral. En su descargo, la exproductora no dudó en calificar a Botana de "conch*da y jodida".