Con la salida de Gorosito, en el Clausura se fueron 6 técnicos en 7 fechas

FOTO: Se terminó el ciclo de Jorge Sampaoli como DT del "Matador".

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Por Gabriel Rodríguez

En lo que va de la temporada 2026 dejaron su cargo 25 entrenadores: 19 durante el Apertura y antes del inicio del Clausura, y 6 en 7 fechas del actual certamen.

De los 30 equipos que militan en Primera División, 19 modificaron su cuerpo técnico original; es decir, el 63%.

San Lorenzo, el de más técnicos

Con la salida de Gorosito, San Lorenzo alcanzó a Estudiantes de Río Cuarto como los equipos que más entrenadores cambió en lo que va del año: 3, con la diferencia que el "Ciclón" tuvo un interinato.

El 2026 lo empezó Damián Ayude, lo continuó de manera interina Alejandro Capobianco, siguió Gustavo Álvarez y luego Gorosito.

El "León" inició el año con Iván Delfino, más tarde Gerardo Acuña y ahora Rubén Forestello.

El club que se sumó a esta lista de tres técnicos en menos de un año es Talleres, que comenzó el ciclo con Carlos Tevez, siguió con Jorge Sampaoli y ahora se sumó Omar De Felippe.

¿Y el resto? En Atlético Tucumán y Newell’s pasaron dos y un interino.

En River y Aldosivi también dos, y dos interinatos.

Mientras que Instituto, Atlético Tucumán e Independiente tuvieron dos entrenadores principales y un interinato.

Por Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Gimnasia La Plata, Defensa y Justicia, Racing, Boca, Barracas, Central Córdoba y Platense pasaron dos técnicos.

EL DETALLE

* Entre el Apertura, los playoffs y antes del inicio del Clausura, se fueron 19 entrenadores

Daniel Oldrá (Instituto) tras la fecha 2

Domínguez (Estudiantes) tras la fecha 5

Orsi/Gomez (Newell’s) tras la fecha 6

Hugo Colace (Atlético Tucumán) tras la fecha 7

Marcelo Gallardo (River) tras la fecha 7

Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto) tras la fecha 10

Guillermo Farré (Aldosivi) tras la fecha 11

Damián Ayude (San Lorenzo) tras la fecha 11

Ariel Broggi (Gimnasia M) tras la fecha 12

Gustavo Benítez (Riestra) tras la fecha 13

Fernando Zaniratto (Gimnasia) tras la fecha 13

Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto) tras la fecha 16

Mariano Soso (Defensa y Justicia) tras la fecha 16

Carlos Tévez (Talleres) tras los playoffs

Gustavo Costas (Racing) tras los playoffs y la Sudamericana

Gustavo Alvarez (San Lorenzo) tras los playoffs

Claudio Úbeda (Boca) tras la eliminación de Libertadores

Rubén Insúa (Barracas) tras la Sudamericana

Lucas Pusineri (Central Córdoba) antes del inicio del Clausura

* En lo que va del Clausura, se fueron 6 técnicos en 7 fechas

Walter Zunino (Platense) tras la fecha 3

Gustavo Quinteros (Independiente) tras la eliminación en Copa Argentina

Eduardo Coudet (River) tras la fecha 6

Israel Damonte (Aldosivi) tras la fecha 6

Jorge Sampaoli (Talleres) tras la fecha 7

Néstor Gorosito (San Lorenzo) tras la fecha 7