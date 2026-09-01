Con la salida de Gorosito, en el Clausura se fueron 6 técnicos en 7 fechas
Además, San Lorenzo alcanzó a Estudiantes de Río Cuarto como los equipos que más entrenadores titulares tuvieron en la temporada.
01/09/2026 | 15:41Redacción Cadena 3
FOTO: Se terminó el ciclo de Jorge Sampaoli como DT del "Matador".
En lo que va de la temporada 2026 dejaron su cargo 25 entrenadores: 19 durante el Apertura y antes del inicio del Clausura, y 6 en 7 fechas del actual certamen.
De los 30 equipos que militan en Primera División, 19 modificaron su cuerpo técnico original; es decir, el 63%.
San Lorenzo, el de más técnicos
Con la salida de Gorosito, San Lorenzo alcanzó a Estudiantes de Río Cuarto como los equipos que más entrenadores cambió en lo que va del año: 3, con la diferencia que el "Ciclón" tuvo un interinato.
El 2026 lo empezó Damián Ayude, lo continuó de manera interina Alejandro Capobianco, siguió Gustavo Álvarez y luego Gorosito.
El "León" inició el año con Iván Delfino, más tarde Gerardo Acuña y ahora Rubén Forestello.
El club que se sumó a esta lista de tres técnicos en menos de un año es Talleres, que comenzó el ciclo con Carlos Tevez, siguió con Jorge Sampaoli y ahora se sumó Omar De Felippe.
¿Y el resto? En Atlético Tucumán y Newell’s pasaron dos y un interino.
En River y Aldosivi también dos, y dos interinatos.
Mientras que Instituto, Atlético Tucumán e Independiente tuvieron dos entrenadores principales y un interinato.
Por Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Gimnasia La Plata, Defensa y Justicia, Racing, Boca, Barracas, Central Córdoba y Platense pasaron dos técnicos.
EL DETALLE
* Entre el Apertura, los playoffs y antes del inicio del Clausura, se fueron 19 entrenadores
Daniel Oldrá (Instituto) tras la fecha 2
Domínguez (Estudiantes) tras la fecha 5
Orsi/Gomez (Newell’s) tras la fecha 6
Hugo Colace (Atlético Tucumán) tras la fecha 7
Marcelo Gallardo (River) tras la fecha 7
Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto) tras la fecha 10
Guillermo Farré (Aldosivi) tras la fecha 11
Damián Ayude (San Lorenzo) tras la fecha 11
Ariel Broggi (Gimnasia M) tras la fecha 12
Gustavo Benítez (Riestra) tras la fecha 13
Fernando Zaniratto (Gimnasia) tras la fecha 13
Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto) tras la fecha 16
Mariano Soso (Defensa y Justicia) tras la fecha 16
Carlos Tévez (Talleres) tras los playoffs
Gustavo Costas (Racing) tras los playoffs y la Sudamericana
Gustavo Alvarez (San Lorenzo) tras los playoffs
Claudio Úbeda (Boca) tras la eliminación de Libertadores
Rubén Insúa (Barracas) tras la Sudamericana
Lucas Pusineri (Central Córdoba) antes del inicio del Clausura
* En lo que va del Clausura, se fueron 6 técnicos en 7 fechas
Walter Zunino (Platense) tras la fecha 3
Gustavo Quinteros (Independiente) tras la eliminación en Copa Argentina
Eduardo Coudet (River) tras la fecha 6
Israel Damonte (Aldosivi) tras la fecha 6
Jorge Sampaoli (Talleres) tras la fecha 7
Néstor Gorosito (San Lorenzo) tras la fecha 7
Lectura rápida
¿Cuántos entrenadores dejaron su cargo en la temporada 2026?
Un total de 25 entrenadores dejaron su cargo en la temporada 2026.
¿Qué porcentaje de equipos cambiaron sus entrenadores?
El 63% de los equipos, es decir 19 de 30, modificaron su cuerpo técnico original.
¿Cuántos entrenadores ha cambiado San Lorenzo?
San Lorenzo ha cambiado 3 entrenadores en lo que va del año.
¿Cuántos técnicos se han ido en el Clausura?
Se han ido 6 técnicos en 7 fechas del Clausura.
¿Qué equipos han tenido más cambios de entrenadores?
Los equipos con más cambios son San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto con 3 entrenadores cada uno.