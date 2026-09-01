Así será el operativo de seguridad para el duelo Boca-Vélez en Córdoba

Un amplio operativo diagramó el Ministerio de Seguridad de Córdoba a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) para el partido que sostendrán este miércoles, en el estadio Mario Kempes, Boca y Vélez, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

Cabe recordar que el encuentro está programado para las 21:15, con ambas parcialidades y el arbitraje de Sebastián Zunino, con José Carreras a cargo del VAR.

El trabajo de planificación contempla los accesos a la ciudad, los corredores de circulación, los alrededores del estadio, los ingresos de cada hinchada, los estacionamientos y el transporte público. El dispositivo comenzará a las 7 de la mañana del miércoles, con controles en distintos puntos estratégicos y una concentración especial de efectivos en las inmediaciones del Kempes.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El diagrama para el partido

/Fin Código Embebido/

Tribuna Segura: control en todos los accesos

Uno de los principales componentes del operativo será la implementación del Sistema Tribuna Segura, que funcionará en todos los accesos al estadio. Para ingresar será requisito obligatorio presentar la entrada y el DNI físico. Las puertas del Kempes abrirán a las 18:15.

Ingresos y estacionamientos

Hinchas de Boca: portones 3 Bis y 4 a Platea Gasparini.

Portones 2, 3 y Auxiliar Norte a Popular Willington.

Portón 2 Bis a Platea Ardiles Norte.

Los estacionamientos habilitados serán Parque Kempes Norte, Playa Norte, Playas Módulos 1 al 6, Escuela de Turismo y Centro de Convenciones.

Además, los hinchas xeneizes contarán con colectivos desde Plaza de la Intendencia, con salida a partir de las 18:30 hacia Parque Kempes Norte.

Hinchas de Vélez: portón 1 a Platea Ardiles Sur.

Auxiliar 1 Bis y Auxiliar Sur a Popular Artime.

Los estacionamientos habilitados serán Parque Kempes Sur, Playa Sur, Playa R y Parque Bustos.

Qué está permitido y qué no

Estará permitido el ingreso de banderas con las medidas reglamentarias e instrumentos musicales.

Está estrictamente prohibido el ingreso de pirotecnia y bebidas alcohólicas.

Desde el Ministerio de Seguridad se destacó el trabajo preventivo y coordinado que se viene realizando para este tipo de acontecimientos deportivos, con el objetivo de ordenar los accesos, prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de todos los hinchas.