Thea Frodin, doble de Serena Williams en "King Richard", debuta en el US Open y queda eliminada

FOTO: Thea Frodin, doble de Serena Williams en "King Richard", pierde en su debut en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Thea Frodin alguna vez tuvo que golpear la pelota como Serena Williams en una película. La joven de 17 años, oriunda de California, mostró el martes en el Abierto de Estados Unidos una potencia notable en la vida real.

Frodin se enfrentó a la número 2 del mundo, Elena Rybakina, y aunque perdió 6-3, 6-2, su desempeño fue destacado, logrando conectar 11 aces, casi duplicando a una de las mejores sacadoras del tenis femenino.

"Jugó muy bien hoy y tiene grandes golpes", comentó Rybakina tras el partido.

En la película de 2021 "King Richard", Thea Frodin fue la doble de cuerpo de la actriz Demi Singleton, quien interpretó a la hermana menor de Williams. La joven se ganó la oportunidad de audicionar luego de conquistar títulos regionales en la categoría de 10 años y menores en California, y pasó seis meses trabajando en el set de filmación.

La participación de Frodin en el Abierto de Estados Unidos fue posible gracias a una invitación (wild card) que obtuvo tras ganar el campeonato nacional USTA Billie Jean King de 18 años.

Con el apoyo de los aficionados en la Grandstand que coreaban su nombre, Frodin demostró su capacidad al conectar aces consecutivos después de enfrentar un punto de partido cuando perdía 5-1. Logró mantener su servicio tras borrar otro punto de partido que Rybakina había conseguido, pero finalmente la número 2 del mundo cerró el encuentro en su cuarto intento al conectar su sexto ace.

Además, Rybakina tiene garantizado arrebatarle el número 1 del ranking a Aryna Sabalenka si alcanza las semifinales, o si la campeona defensora por dos años no gana el torneo.