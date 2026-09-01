Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.

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El sorteo número 31603 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 0557, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Jorobado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0557

2° 1651

3° 3722

4° 9719

5° 1946

6° 3502

7° 2492

8° 7802

9° 9819

10° 4616

11° 4075

12° 4938

13° 0799

14° 1249

15° 4028

16° 0463

17° 5238

18° 7878

19° 2471

20° 5929