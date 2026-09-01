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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.

El sorteo número 31603 de la quiniela vespertina se realizó el martes 1 de septiembre a las 18:00, destacando el número 0557 en la primera posición, conocido como "El Jorobado".

01/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31603 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 0557, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Jorobado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0557
2° 1651
3° 3722
4° 9719
5° 1946
6° 3502
7° 2492
8° 7802
9° 9819
10° 4616
11° 4075
12° 4938
13° 0799
14° 1249
15° 4028
16° 0463
17° 5238
18° 7878
19° 2471
20° 5929

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31603 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 1 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 0557, conocido como "El Jorobado".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En la página de resultados de la quiniela.

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