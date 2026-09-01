FOTO: El juez Kreplak exime al ministro Lugones de culpa en caso de fentanilo contaminado

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) – El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak determinó que no hay pruebas suficientes para imputar al ministro de Salud, Mario Lugones, en la causa relacionada con el fentanilo contaminado. Según su evaluación, las decisiones políticas tomadas desde el Ministerio estaban orientadas a cerrar los laboratorios involucrados en la investigación.

"La situación reviste cierta complejidad, pues se advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurrió en el seno de ANMAT/INAME", expresó Kreplak en su resolución.

El magistrado indicó que, aunque Lugones estaba al tanto de la situación general de los laboratorios bajo investigación, este conocimiento no se traduce en responsabilidad penal debido a las acciones que tomaron los organismos de control.

"Si bien considero probado que el ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación", afirmó.

Kreplak concluyó que no hay elementos suficientes para sostener, al menos de momento, que las decisiones políticas de Lugones hayan podido favorecer la ocurrencia de los hechos investigados.

Esta decisión se produce en el marco de la investigación que involucra a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., vinculados a casi 100 muertes por fentanilo contaminado.

En otra parte de la resolución, el juez procesó a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, a quienes consideró partícipes necesarias del delito de "adulteración de sustancias medicinales".

La resolución de Kreplak establece una clara distinción entre las responsabilidades de las ex autoridades de los organismos de control y la actuación política del Ministerio de Salud encabezado por Lugones.

El juez destacó la contradicción entre la directiva del Ministerio, que buscaba impedir la operación de los laboratorios, y lo que efectivamente ocurrió dentro de ANMAT e INAME, lo cual sigue bajo investigación.