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Robos de cables en Chubut interrumpen la actividad petrolera y generan pérdidas significativas

Ocurrió en el Yacimiento CDR, ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y estimaron una pérdida de 15 metros cúbicos por día de crudo.

01/09/2026 | 16:20Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Dos nuevos robos de cables de cobre paralizaron este martes la actividad de tres pozos de extracción de petróleo en el Yacimiento CDR, que se encuentra en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Las autoridades han estimado que esta situación ocasionará una pérdida de 15 metros cúbicos de crudo por día.

Fuentes policiales comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el incidente se registró en la Sub-Estación BV-395, donde a las 00:08 la Sala de Control detectó un corte de energía que se había producido durante la tarde/noche del lunes.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, se derribaron cinco postes y se cortaron cuatro vanos de cableado de cobre. En la escena del crimen se halló la funda del serrucho que utilizaron los ladrones.

A la 1:10, una patrulla de Pecom llegó al sector y encontró los tendidos vandalizados, iniciando la inspección del área. A la 1:52, se constató el faltante de 600 metros de cables en el Campamento Central.

La sustracción del tendido eléctrico provocó la interrupción de la actividad en tres pozos petroleros, resultando en una pérdida de 15 m³/día de crudo, además de las significativas pérdidas económicas que afectan a la industria.

Los voceros del caso han expresado su preocupación por el "accionar impune de las bandas dedicadas al tráfico de cobre en la región", a pesar de las medidas de seguridad que se han implementado por parte de la seguridad privada.

La investigación ha sido delegada a la Policía de Chubut, que ha iniciado las denuncias en las comisarías jurisdiccionales con el fin de identificar y arrestar a los supuestos responsables.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Chubut?
Dos robos de cables de cobre paralizaron tres pozos petroleros en el Yacimiento CDR.

¿Cuánto crudo se perdió?
Se estima una pérdida de 15 metros cúbicos de crudo por día.

¿Dónde sucedió el robo?
El incidente tuvo lugar en la Sub-Estación BV-395, en Comodoro Rivadavia.

¿Qué acciones tomaron las autoridades?
La Policía de Chubut investiga el caso y se han presentado denuncias en las comisarías.

¿Qué preocupa a los voceros?
Alertan sobre el accionar impune de bandas dedicadas al tráfico de cobre en la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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