Reabrieron escuelas en el Congo, epicentro del brote de ébola, entre el temor de padres y maestros

FOTO: Reabren escuelas en el epicentro del ébola en el Congo pese a inquietud de padres y maestros

Este martes se dio inicio al nuevo año académico en toda la República Democrática del Congo, a pesar de las inquietudes manifestadas por padres y docentes sobre los riesgos que aún representa el brote de ébola en el país, especialmente en el epicentro de la enfermedad.

La apertura de las escuelas se produce en el contexto de lo que las autoridades han calificado como el brote de ébola de más rápido crecimiento jamás registrado, con un saldo de 2.950 muertes entre los 6.100 casos confirmados desde mediados de mayo.

El sindicato de maestros de la provincia de Ituri, epicentro del brote, había solicitado posponer el inicio de las clases, pero el gobierno optó por continuar con la reanudación. La UNICEF, el organismo de la ONU encargado de la infancia, ha indicado que está colaborando con las autoridades para implementar medidas que eviten la propagación del virus en las escuelas.

En varias instituciones educativas de Ituri, especialmente en aquellas bajo gestión gubernamental, se ha reportado una notable disminución en la asistencia. Las autoridades locales no han respondido a las solicitudes de información sobre las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de los estudiantes en las aulas.

Aimerance Vahweka, madre en Bunia, la capital de Ituri, expresó su sorpresa por el inicio de las clases y decidió mantener a su hijo en casa por el momento. "No veo realmente un aumento en las medidas de prevención", comentó.

Otros funcionarios del sector educativo han afirmado que están equipando a las escuelas con termómetros infrarrojos sin contacto, desinfectantes de manos y lavamanos. "También concienciamos a los estudiantes sobre el cumplimiento de los protocolos de higiene, en particular el lavado regular de manos y el uso de desinfectante", afirmó Etienne Ndjabu, docente en una escuela privada de Bunia.

A pesar de estos esfuerzos, los expertos advierten que persisten grandes desafíos. Muchas escuelas carecen de acceso a agua potable y la financiación para mejorar las condiciones sigue siendo insuficiente. "También hay importantes desafíos logísticos, particularmente en zonas remotas, donde la entrega de equipos y materiales de aprendizaje puede retrasarse", señaló Greg Ramm, director de Save the Children en el Congo.

Los niños menores de 4 años presentan una tasa de mortalidad del 60%, la más alta de cualquier grupo de edad en este brote, según los datos disponibles. "La prioridad es proteger la salud de los estudiantes, los docentes y las comunidades, y preservar, en la medida de lo posible, el derecho de los niños a aprender", afirmó Dounia Dekhili, coordinadora de Emergencias de UNICEF en la República Democrática del Congo.

Este reciente brote, causado por el raro virus Bundibugyo, se ha extendido a más de 60 zonas sanitarias. Las autoridades creen que el virus se propagó sin ser detectado en las comunidades al menos desde febrero. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que este brote podría superar al que afectó a la región de África Occidental entre 2014 y 2016.

La respuesta al brote ha enfrentado obstáculos debido a huelgas de trabajadores de la salud por retrasos en los pagos. Además, la falta de una vacuna o tratamiento aprobados ha complicado los esfuerzos para contener la enfermedad. Las autoridades congoleñas han comenzado a distribuir miles de dosis de la vacuna Ervebo, que, según la OMS, podría ofrecer cierta protección.

El conflicto entre el gobierno y grupos rebeldes en la región oriental, así como los ataques a trabajadores de la salud y un intenso movimiento poblacional, también han contribuido a la gravedad de esta situación.