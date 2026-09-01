Las plantas invasoras que amenazan la biodiversidad en EE. UU.

La proliferación de plantas invasoras en Estados Unidos ha generado preocupación entre expertos en medio ambiente y autoridades estatales. Entre las especies más problemáticas se encuentran el peral Callery (Pyrus calleryana), que se introdujo en las décadas de 1960 y 1970 como un árbol ornamental. Su popularidad se debió a su forma estética y sus abundantes flores primaverales, pero actualmente está prohibido en Delaware, New Jersey, South Carolina y Ohio. Aunque se pensó que el peral Bradford era estéril, su polinización cruzada con otros perales Callery genera frutos que son dispersados por aves, formando densos matorrales que desplazan a las especies nativas.

Otra planta invasora, el espino japonés (Berberis thunbergii), fue valorada por su forma compacta y su atractivo follaje rojo-púrpura. Sin embargo, su crecimiento denso se convirtió en un refugio para garrapatas, aumentando la incidencia de la enfermedad de Lyme en áreas donde se encuentra. Actualmente, está prohibida en Pennsylvania, Michigan, Minnesota y New York.

El knotweed japonés (Reynoutria japonica), que llegó a EE. UU. como planta ornamental, se ha convertido en un problema debido a su sistema de raíces agresivo que puede atravesar pavimentos y estructuras. Esta planta, que forma densos grupos a lo largo de riberas y caminos, está prohibida en Connecticut, New York, Massachusetts, Michigan y Vermont.

El burning bush (Euonymus alatus), apreciado por su follaje rojo brillante en otoño, también ha mostrado un crecimiento descontrolado, formando matorrales que bloquean la luz y desplazan a las plantas nativas. Su venta y cultivo están prohibidos en Delaware, Massachusetts, New Hampshire y Pennsylvania.

La loosestrife púrpura (Lythrum salicaria), introducida como planta ornamental en el siglo XIX, ha invadido humedales formando monocultivos que amenazan a las plantas nativas. Su cultivo y venta están prohibidos en Minnesota, Ohio y Washington.

El hogweed gigante (Heracleum mantegazzianum), conocido por su tamaño imponente, es otra especie invasora cuyo savia puede causar quemaduras severas. Esta planta está prohibida en varios estados, incluyendo Alaska, Minnesota, New York, Florida, Pennsylvania e Illinois.

El bittersweet oriental (Celastrus orbiculatus) y el jacinto de agua (Eichhornia crassipes) son otras plantas que han causado estragos en el ecosistema, siendo ilegales su venta y cultivo en varios estados. Estas especies invaden y estrangulan árboles, mientras que el jacinto de agua forma densas capas flotantes que bloquean la luz y agotan el oxígeno en el agua.

Finalmente, el buckthorn común (Rhamnus cathartica) y el ajo silvestre (Alliaria petiolata) también han sido identificados como amenazas para la biodiversidad, siendo objeto de prohibiciones en diversos estados debido a su capacidad de desplazar a las especies nativas y alterar los ecosistemas.