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"El Changuito" Zeballos dejó Boca y fue presentado como refuerzo del Monza de Italia

El delantero, de 24 años, continuará su carrera en el fútbol europeo. Según trascendió, "El Xeneize" recibiría unos cinco millones de dólares y conservaría el 40% de una futura venta.

01/09/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

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"El Changuito" continuará su carrera en Europa.

FOTO: "El Changuito" continuará su carrera en Europa.

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Boca concretó la venta de Exequiel Zeballos al Monza de Italia, luego de varias negociaciones con clubes europeos que habían mostrado interés por el delantero.

La operación se realizaría por alrededor de cinco millones de dólares y el club de la Ribera conservaría además el 40% de los derechos ante una futura venta, según detalló TyC Sports. "El Changuito" ya viaja rumbo a Europa para incorporarse al conjunto italiano, recientemente ascendido a la Serie A.

El Monza, dirigido por el croata Ivan Juric, aceleró las negociaciones en las últimas horas y finalmente se quedó con el atacante santiagueño, que también había sido pretendido por Napoli y Parma.

La operación se cerró a contrarreloj debido a la proximidad del cierre del mercado de pases europeo y a la situación contractual del futbolista, cuyo vínculo con Boca finaliza en diciembre de este año.

Por ese motivo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceptó una cifra inferior a la que inicialmente pretendía por el jugador. 

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El ciclo del "Changuito" en Boca

Zeballos deja Boca después de casi seis años en Primera División. Debutó en noviembre de 2020, cuando tenía 18 años, y desde entonces disputó 140 partidos, convirtió 16 goles y conquistó cinco títulos con la camiseta "xeneize".

Las lesiones fueron un obstáculo recurrente durante su etapa en el club y le impidieron alcanzar la continuidad necesaria para desarrollar todo su potencial.

A pesar de ello, "el Changuito" se despide de Boca con el reconocimiento de los hinchas y una relación de cariño con el público, antes de comenzar una nueva etapa de su carrera en el fútbol italiano.

Lectura rápida

¿Qué club compró a Exequiel Zeballos?
El Monza de Italia compró a Exequiel Zeballos.

¿Cuánto se pagó por Zeballos?
La operación se realizaría por alrededor de cinco millones de dólares.

¿Quién es el entrenador del Monza?
El Monza es dirigido por el croata Ivan Juric.

¿Cuándo debutó Zeballos en Boca?
Zeballos debutó en noviembre de 2020.

¿Por qué se cerró la operación rápidamente?
La operación se cerró a contrarreloj debido al cierre del mercado de pases europeo y la situación contractual del futbolista.

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