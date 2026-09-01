Gustavo Petro denuncia a su sucesor ante la Corte Penal Internacional por persecución política

BOGOTÁ — El expresidente colombiano Gustavo Petro anunció el martes que ha interpuesto una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra su sucesor Abelardo de la Espriella, a quien acusa de persecución política. La denuncia fue realizada a través de la red social X, donde el exmandatario indicó que la acción legal fue presentada antes de dejar el cargo el 7 de agosto, aunque no precisó la fecha exacta.

Petro argumentó que, "bajo mis derechos como presidente y bajo la ley colombiana que es el Estatuto de Roma, la denuncia se interpuso en la Corte Penal Internacional". Cabe recordar que Colombia es uno de los países que firmó el tratado que dio origen a la CPI, la cual tiene su sede en La Haya.

En su denuncia, Petro señala a De la Espriella como el presunto responsable de la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos", lo que se considera un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

La oficina de prensa del presidente De la Espriella no ha respondido inmediatamente a las consultas sobre esta denuncia ante la CPI.

En paralelo, el expresidente ha denunciado los recientes asesinatos de María Ovidia Palechor y James Flor, líderes sociales en el departamento del Cauca, en el suroeste del país. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también expresó su pesar por estos homicidios.

Petro ha afirmado que ambos eran miembros de su partido Pacto Histórico y ha culpado de sus muertes a lo que él denomina "nuevo paramilitarismo".

Históricamente, Colombia ha lidiado con la violencia de grupos paramilitares que surgieron para combatir a las guerrillas de izquierda. Aunque estos grupos se desmovilizaron entre 2003 y 2005 en un proceso de paz, aún existen organizaciones ilegales como el cártel Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

En sus declaraciones, Petro, quien fue parte de una guerrilla en su juventud, ha sostenido que su sucesor simboliza la llegada del "fascismo" a Colombia y ha instado a los movimientos sociales a organizarse y formar una "milicia popular" para defenderse.