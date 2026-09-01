El aeropuerto Simón Bolívar de Caracas reanuda operaciones tras daños por sismos

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más relevante de Venezuela, reabrió este martes sus puertas a las operaciones comerciales luego de los severos daños ocasionados por los terremotos de junio, según informó el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

La terminal aérea, situada en el estado La Guaira, que fue el más afectado por los sismos ocurridos el 24 de junio, reanudó actividades "después de un trabajo arduo, intenso, muy importante y sobre todo muy profesional", declaró Garcés a los medios, según reportó el sitio DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Este lunes, cerca de las 10:00 horas locales (11:00 en Argentina), despegó un vuelo de Conviasa con destino a la Ciudad de México, según un comunicado emitido por el aeropuerto. Posteriormente, un avión de la línea Global Crossing, que llegaba desde Miami, aterrizó media hora después, indicó un funcionario del aeropuerto a la AFP, citado por DW.

Después de la catástrofe del 24 de junio, que dejó más de 6.500 muertos, la terminal había estado operando exclusivamente para vuelos humanitarios, debido a que la pista principal había sufrido daños parciales. Los vuelos de carga se habían reactivado el 5 de agosto.

Las operaciones comerciales se trasladaron a otros aeropuertos con menor capacidad en Valencia, Maracay y Barquisimeto, al oeste de Caracas, así como en Barcelona, al este del país. "Las pistas del aeropuerto también están en pleno funcionamiento", aseguró Garcés, quien añadió que la terminal cuenta con "todas las medidas de seguridad" necesarias. "Los servicios aeronáuticos de radioayudas, radares, etcétera están totalmente disponibles y funcionando", agregó.

Además, se habilitaron dos terminales provisionales de salida y otros dos de llegada en grandes carpas instaladas fuera de la infraestructura dañada, según lo detalló el aeropuerto en sus redes sociales hace unos días. De acuerdo con el ministro, el aeropuerto prevé recuperar inicialmente el 25% de las operaciones que tenía antes de los sismos, aumentando gradualmente al 40% en dos meses y al 60% a finales de este año.

Luego de los terremotos, Estados Unidos brindó apoyo técnico y logístico a las autoridades venezolanas en los vuelos humanitarios que llegaron a la terminal. Antes de los sismos, el aeropuerto Simón Bolívar operaba 112 vuelos diarios.

Estados Unidos y Venezuela reanudaron en abril los vuelos comerciales tras siete años de interrupción, lo que representa un avance en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses.