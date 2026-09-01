El arquero de Instituto, a un partido de entrar en la historia del club

Por Gabriel Rodríguez

Instituto atraviesa un gran momento deportivo, que lo mantiene puntero de una de las zonas del Clausura de la Liga Profesional desde hace tres fechas, con números envidiables ya que ganó 7 de los últimos 10 partidos, hace 7 que está invicto y de hecho sólo cayó en uno de los últimos 11 juegos.

Pero esos números también son en base al gran presente del arquero riocuartense Marcos Ledesma, quien hace cinco encuentros no le convierten en el marco del certamen de Primera División, para llegar a 450 minutos de imbatibilidad.

Con ese invicto, Ledesma está a un partido de convertirse en el cuidapalos récord de Instituto en la máxima categoría.

Igualmente, vale remarcar que en Copa Argentina, Platense le marcó un gol a los 8' del complemento, con lo que su cuenta en el calendario llegó a 413'.

Pero si el próximo lunes, Unión de Santa Fe no le convierte, Ledesma será el arquero con mayor récord de imbatibilidad en la historia del club, puesto que con el encuentro en cero llegará a 540’.

El último tanto se lo marcó el paraguayo Bobadilla, de Platense, por la fecha 2 a los 49’ del segundo tiempo.

El arquero “top” de la Gloria en Primera es Manuel Roffo con 521’ logrados después de los 36’ del segundo tiempo cuando Luciano Gondou, en la fecha 12 de la Copa de la Liga 2023, le marcó para Argentinos Juniors.

Desde ahí pasaron los últimos dos cotejos de esa copa: Barracas y River con ambos 0-0. En el inicio de la Copa de la Liga 2024, la racha siguió con un 0-0 ante Riestra, un 3-0 ante Atlético Tucumán y el 2-0 frente a Banfield. Ese partido, disputado el 5 de abril de 2024 en el Sur catapultó a Roffo a la cima de imbatibilidad ya que con 459’ superó a Carlos Munutti, quien en 1981 se mantuvo 437’ invicto (fechas 2 a 7) en el Campeonato Metropolitano.

Roffo mantuvo la valla invicta hasta los 17’ del segundo tiempo en el clásico contra Talleres, cuando Nahuel Bustos le rompió la racha, para llegar a 521’ en total.

El arquero que mayor cantidad de minutos mantuvo su valla imbatida en Instituto es Jorge Carranza, que acumuló 567 minutos sin recibir un gol en el certamen de la B Nacional temporada 2008-2009.

EL MINUTO RECORD

Ledesma podrá batir el récord de Roffo a los 72’ del compromiso contra Unión, ya que allí alcanzará los 522’.

Y desde allí podrá mirar desde la cima no sólo a Roffo, sino a otros históricos como el mismo Munutti y Ramón Alvarez.

EL DETALLE

1… Manuel Roffo… 521 minutos… 2023/24

2… Marcos Ledesma… 450 minutos… 2026

3… Carlos Munutti… 437 minutos… 1981

4… Ramón Alvarez… 403 minutos… 1985

5… Ramón Alvarez y Ricardo Ferrero… 374 minutos… 1985

6… Víctor Civarelli… 371 minutos… 1989