John Ternus anticipa un gran lanzamiento la próxima semana como nuevo CEO de Apple

John Ternus asumió oficialmente como el nuevo CEO de Apple, sucediendo a Tim Cook, quien ocupó el cargo durante 15 años. Ternus, ex vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, se enfrenta a un momento crítico para la compañía. El próximo 9 de septiembre, Apple llevará a cabo su evento anual de lanzamiento del iPhone, donde se rumorea que presentará su primer iPhone plegable.

Además, se espera que Apple lance una nueva y mejorada versión de su asistente de inteligencia artificial, Siri, lo que representa una oportunidad significativa para posicionar a Siri como un competidor de chatbots como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

"Tenemos un gran lanzamiento la próxima semana que será fenomenal", escribió Ternus en un memo a su equipo el martes, según Bloomberg. "Estoy tan emocionado por lo que viene, incluyendo los increíbles productos que ya están en desarrollo y aquellos que aún no hemos imaginado y que crearemos juntos".

Apple estaría trabajando en varios nuevos productos, como AirPods con cámara, gafas inteligentes y un portátil con pantalla táctil.

En su último día como CEO, Tim Cook expresó: "Entrego el timón a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para construir productos que cambian el mundo como lo hace John, y no podría estar más emocionado por su liderazgo".