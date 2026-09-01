John Ternus anticipa un gran lanzamiento la próxima semana como nuevo CEO de Apple
El nuevo CEO de Apple, John Ternus, se prepara para el evento de lanzamiento del iPhone que incluirá el primer iPhone plegable. Se espera que presente nuevos productos y una actualización de Siri.
FOTO: John Ternus, nuevo CEO de Apple
John Ternus asumió oficialmente como el nuevo CEO de Apple, sucediendo a Tim Cook, quien ocupó el cargo durante 15 años. Ternus, ex vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, se enfrenta a un momento crítico para la compañía. El próximo 9 de septiembre, Apple llevará a cabo su evento anual de lanzamiento del iPhone, donde se rumorea que presentará su primer iPhone plegable.
Además, se espera que Apple lance una nueva y mejorada versión de su asistente de inteligencia artificial, Siri, lo que representa una oportunidad significativa para posicionar a Siri como un competidor de chatbots como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.
"Tenemos un gran lanzamiento la próxima semana que será fenomenal", escribió Ternus en un memo a su equipo el martes, según Bloomberg. "Estoy tan emocionado por lo que viene, incluyendo los increíbles productos que ya están en desarrollo y aquellos que aún no hemos imaginado y que crearemos juntos".
Apple estaría trabajando en varios nuevos productos, como AirPods con cámara, gafas inteligentes y un portátil con pantalla táctil.
En su último día como CEO, Tim Cook expresó: "Entrego el timón a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para construir productos que cambian el mundo como lo hace John, y no podría estar más emocionado por su liderazgo".
Lectura rápida
¿Quién es John Ternus?
Es el nuevo CEO de Apple, sucediendo a Tim Cook.
¿Qué lanzamiento se anticipa?
Se espera el primer iPhone plegable durante el evento del 9 de septiembre.
¿Qué nuevas funciones tendrá Siri?
Apple lanzará una versión mejorada de Siri para competir con otros chatbots.
¿Qué otros productos está desarrollando Apple?
Están trabajando en AirPods con cámara, gafas inteligentes y un portátil con pantalla táctil.
¿Qué dijo Tim Cook sobre Ternus?
Cook expresó confianza en el liderazgo de Ternus y su capacidad para innovar.