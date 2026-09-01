La historia de Omar De Felippe, el DT veterano de Malvinas

Por Raúl Monti

La oscura noche cubría de lleno a los pibes, que le hacían frente a un frío que calaba los huesos con una pequeña fogata. Los seis jóvenes, vestidos de soldados, no podían dormir, pese a que el reloj marcaba que era bien entrada la madrugada.

El mate, compañero incondicional en cualquier tiempo y espacio, pasaba de mano en mano. Para “engañar la tripa”. Y para mimar a la piel, avejentada por las temperaturas bajo cero. El ruido de bombas a lo lejos era la terrorífica banda de sonido de cada jornada. Esa noche no fue la excepción. No tenía por qué serlo.

El miedo corría por la espalda de los chicos. Veinteañeros, casi adolescentes, lo mitigaban con algún cigarrillo ocasional, acompañado de una plegaria al cielo. O de un rosario apretado con fuerza en un puño cerrado. O de un abrazo envolvente, protector, de esos que parecen decir "está todo bien", aunque uno sepa que no lo está.

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En este día tan especial para mi, recordemos a todos los héroes caídos en la guerra de Malvinas. #malvinas39años #ProhibidoOlvidar pic.twitter.com/ZO2VhlWK15 — Omar De Felippe (@OmarDeFelippeDT) April 2, 2021

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Omar estaba entre ellos. Amante del fútbol, pateó una piedra y miró al horizonte. Escuchó el inconfundible ruido de un helicóptero y de perdigones cruzando el aire. Volvió la vista hacia sus amigos, alerta a cada movimiento, y se apresuró en esconderse. Era la Guerra de Malvinas.

Cada 2 de abril, con el recuerdo de los veteranos y caídos en el conflicto bélico de 1982, aparece en el deporte la imagen de Omar De Felippe. El ex futbolista y actual entrenador estuvo presente en las islas. La muerte le sopló la nuca y vio morir a un compañero. Vivió situaciones extremas. Al límite. Pero sobrevivió y pudo volver, rearmarse y construir una carrera ligada al fútbol, su motor para seguir adelante.

De Felippe nació un 3 de abril de 1962 en Buenos Aires. Veinte años y un puñado de días después, su mamá, Rosa, se despertó al sentir el timbre, que sonó, impoluto, en el corazón de la madrugada. Abrió la puerta y se encontró con lo que ninguna madre quería encontrar en esa época: la cédula de citación para que su hijo vaya a la guerra.

Omar vivió gran parte de su estadía en la Isla Soledad en un pozo, camuflado, que les servía de refugio. Un día, después de que brotara agua, se les inundó, por lo que tuvieron que abandonarlo.

Al quedarse sin la posibilidad de seguir en el pozo, que hacía las veces de su hogar, tuvieron que ingeniárselas para buscar una alternativa. Con cuatro palos armaron un nuevo refugio, que, al estar sobre el nivel del mar, representaba un peligro ante potenciales ataques.

De Felippe estaba encargado de la ametralladora. Con un año previo de colimba, sabía manejar las armas. Le tocó entrar en combate en los últimos días y salvó su vida por unos segundos, luego de que explotara una bomba en el refugio, del que justo había salido al acudir al llamado de su capitán.

La experiencia de Malvinas fue tan fuerte para él que, al volver, tardó mucho tiempo en poder hablar sobre ella. Su madre, incluso, nunca quiso mencionar el tema. El dolor de todo lo que rodeaba a esos meses de 1982 era demasiado grande para revivirlo.

Cuando lo llamaron para ir a la guerra, De Felippe jugaba en las divisiones inferiores de Huracán. El fútbol, a su regreso, fue su gran motivación para dejar atrás todo lo vivido.

Así fue que comenzó su carrera profesional, que incluyó pasos por “El Globo”, Arsenal, Villa Mitre y Olimpo de Bahía Blanca, con un breve éxodo al Once Caldas de Colombia.

Sin embargo, fue su tarea como entrenador la que tomó trascendencia popular. Su primera gran alegría llegó en 2010, cuando se consagró campeón de la B Nacional con Olimpo y logró subir a Primera.

De Felippe comenzó a construir ahí su chapa de entrenador de ascensos y repitió el logro con Quilmes, dos años después, al ser subcampeón de River, en uno de los torneos de la segunda categoría más apasionantes de la historia.

Una de las celebraciones que hizo más ruido fue cuando se puso el buzo de Independiente, también en la B Nacional. “El Rojo”, uno de los grandes del país, jugaba por primera vez en la divisional, y tenía la obligación de regresar a Primera.

El técnico, conocedor de batallas difíciles, asumió en el club de Avellaneda en reemplazo de Miguel Ángel Brindisi y logró un sufrido y muy festejado ascenso, tras vencer a Huracán en el desempate.

Un año después quedó en las páginas gloriosas del Emelec de Ecuador, al que condujo a dar la vuelta olímpica en la máxima categoría de ese país, el 13º título del club en torneos locales.

Posteriormente, De Felippe dirigió en Vélez y Newell’s, antes de recalar, en el amanecer de 2021, en Atlético Tucumán.

Años más tarde alcanzó la gloria con Central Córdoba al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2024. Ahora, De Felippe tendrá un nuevo reto al dirigir a Talleres tras la salida de Jorge Sampaoli.

Omar, el héroe de Malvinas que tiene nuestro fútbol, siempre aparece listo para afrontar una nueva batalla, aunque las de ahora sean muy distintas a las que, entre mates, cigarrillos, plegarias al cielo y abrazos envolventes, tuvo que afrontar en aquellos oscuros días de 1982.

Redacción y edición: Juan Schulthess / Locución: Raúl Monti