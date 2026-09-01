Ben Sulayem, presidente de la FIA: "Argentina se merece el regreso de la Fórmula 1"

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, afirmó que sería altamente beneficioso tanto para Argentina como para la categoría el regreso de la Fórmula 1 al país.

El mandatario expresó que Argentina cuenta con la "historia y trayectoria" necesarias para volver a albergar la competición, algo que no ocurre desde 1998.

En su visita, Ben Sulayem se reunió con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se discutieron las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El presidente de la FIA brindó un mensaje esperanzador para los aficionados al automovilismo en Argentina, sugiriendo que la posibilidad de que la categoría regrese es una realidad tangible.

Con la notable participación del piloto Franco Colapinto, quien se encuentra en su tercera temporada en la máxima categoría, se han comenzado a realizar obras en el autódromo Gálvez, con el objetivo de firmar un nuevo contrato y organizar el vigesimosegundo Gran Premio de Argentina.

Ben Sulayem reiteró su apoyo al regreso de la Fórmula 1 y del Campeonato Mundial de Rally (WRC) al país, resaltando que Argentina merece estos eventos por su "historia y trayectoria".

Recordando que Argentina es la tierra natal del legendario piloto Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de la Fórmula 1, el presidente de la FIA destacó el "enorme" amor de los argentinos por el automovilismo.

Ben Sulayem también realizó un comentario sobre la situación económica actual, señalando que "alienta a captar estos grandes eventos", aunque enfatizó que se debe seguir un "proceso" para establecer un plan de negocios y evaluar el calendario deportivo de la categoría.

"Si la Argentina entra, alguien tiene que salir", indicó, subrayando la necesidad de priorizar el negocio, lo cual sería "muy bueno para la Argentina y la categoría".

Estas declaraciones se produjeron tras su reunión con Jorge Macri, quien destacó el "posicionamiento global alejado de centros de conflicto" del país y la "transformación por completo" del autódromo, afirmando que "el único autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad".