Llaryora se reunió con el presidente de la FIA y busca que el Rally Mundial vuelva a Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se reunió este martes con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, en el marco del Congreso Americano de la entidad que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro forma parte de las gestiones que lleva adelante la Provincia para que Córdoba vuelva a ser sede de una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), una competencia que durante décadas tuvo a las sierras cordobesas como uno de sus escenarios tradicionales.

Llaryora destacó ante las autoridades de la FIA la experiencia de Córdoba en la organización de grandes eventos deportivos, su infraestructura y la extensa tradición automovilística de la provincia.

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Gestiones para recuperar una fecha del WRC

Durante la reunión, el gobernador también puso en valor la pasión del público cordobés por el automovilismo y particularmente por el Rally Mundial.

La Provincia sostiene que el acompañamiento de los aficionados convirtió históricamente a Córdoba en un escenario destacado para la competencia, con una convocatoria que generó un marco distintivo para pilotos y equipos.

En ese contexto, el Gobierno provincial continúa trabajando junto al sector privado y distintas entidades vinculadas al automovilismo para avanzar en las gestiones destinadas a recuperar una fecha del WRC.

El jefe de Gabinete, Manuel Calvo, destacó la articulación entre el sector público, el privado y las instituciones deportivas.

“En Córdoba sabemos que el desarrollo se construye trabajando en equipo. Cuando el sector público y el privado articulan esfuerzos, se potencian las inversiones, se genera empleo y se abren nuevas oportunidades para nuestra gente”.

Consultado sobre la posibilidad de que Córdoba reciba una fecha del Rally Mundial en 2027, Calvo sostuvo que la provincia “siempre está preparada para eventos de esta naturaleza”.

Quiénes participaron del encuentro

De la reunión también participaron el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman; el promotor y productor de automovilismo Felipe Mc Gough; y Jean-Louis Mosca, presidente de Cosmobilis, grupo que recientemente adquirió junto a Park Square Capital WRC Promoter GmbH, responsable de los derechos comerciales y la promoción del Campeonato Mundial de Rally.

También estuvieron el jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo, y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri.

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Calleri remarcó el peso de Argentina en la historia del automovilismo internacional y la popularidad del deporte motor en el país.

“Argentina tiene mucha historia en el automovilismo. Sabemos el fanatismo que tiene el argentino por el deporte motor”, afirmó.

El Congreso Americano de la FIA

La reunión se realizó en la antesala de una nueva jornada del Congreso Americano de la FIA 2026, que reúne en Buenos Aires a representantes de 32 clubes miembros de la Federación de distintos países del continente.

Ben Sulayem preside la FIA desde diciembre de 2021. Expiloto de rally de Emiratos Árabes Unidos y 14 veces campeón del Rally de Oriente Medio, encabeza el organismo que regula, entre otras competencias, la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Rally.

Por su parte, Carman preside el Automóvil Club Argentino desde mayo de 2024, mientras que Mc Gough cuenta con una extensa trayectoria como promotor y gestor de eventos de automovilismo.

La FIA reúne a 246 organizaciones vinculadas al automovilismo y la movilidad en más de 140 países y tiene bajo su órbita tanto la regulación del deporte motor como iniciativas relacionadas con la seguridad vial y la movilidad sostenible.