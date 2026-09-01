Agravaron la imputación contra "Hachazo" Villarreal por corrupción de menores en Río Seco

José Aníbal Ricardo “Hachazo” Villarreal, uno de los principales acusados en la causa por abusos sexuales y grooming que se investiga en Villa de María de Río Seco, fue indagado este martes y continuará detenido.

Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del exlegislador Ramón “Cañito” Flores, se abstuvo de declarar durante la audiencia y negó los hechos que se le atribuyen.

En paralelo, la fiscal Analía Cepede resolvió agravar su situación procesal. Hasta el momento, estaba imputado por grooming, abuso sexual y abuso sexual reiterado. Ahora se incorporó una nueva acusación por promoción a la corrupción de menores.

La medida profundiza la situación judicial del exasesor, que permanece privado de su libertad mientras avanza la investigación.

Ya son 16 los detenidos

La causa por los presuntos abusos y hechos de grooming en el norte de Córdoba continúa ampliándose y ya cuenta con 16 personas detenidas.

La investigación busca determinar las responsabilidades de los distintos involucrados en una trama que habría afectado a menores de edad durante un período prolongado.

El avance del expediente también reavivó cuestionamientos sobre la actuación de organismos estatales frente a las primeras denuncias.

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Una denuncia que permaneció seis años sin avanzar

En ese marco, la abogada Marina Romano, representante de la primera víctima que denunció los hechos en 2020, presentó una denuncia penal contra funcionarios judiciales y policiales por la presunta comisión de encubrimiento agravado, denegación y retardo de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la letrada, aquella denuncia permaneció durante seis años en la comisaría de Villa de María de Río Seco sin avanzar.

Entre los funcionarios señalados figura la fiscal Fabiana Pochettino, quien había intervenido en esa primera presentación.

Romano sostuvo que la falta de avance de la denuncia pudo haber permitido que los hechos permanecieran impunes durante años y reclamó que se investigue la eventual responsabilidad de quienes tenían a su cargo la tramitación de las actuaciones.

La abogada también recordó que su clienta había relatado en 2020 hechos de extrema gravedad, entre ellos un episodio en el que, según su testimonio, fue atada con una soga al cuello y colgada de un árbol.

Mientras la causa principal continúa con nuevas detenciones e imputaciones, la Justicia deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar qué ocurrió con aquella primera denuncia que, según la defensa de la víctima, permaneció seis años sin una respuesta judicial.

Informe de Francisco Centeno.