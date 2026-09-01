Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias por 90 muertes

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a dos exfuncionarias que ocupaban cargos jerárquicos en los organismos encargados del control de medicamentos por su presunta responsabilidad en la causa por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La resolución alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El expediente vincula hasta el momento el suministro del medicamento contaminado con 90 muertes.

La acusación contra las exfuncionarias

Kreplak consideró, prima facie, que Bisio y Mantecón Fumadó fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.

La figura penal está vinculada en la causa con lesiones de distinta gravedad: al menos dos personas sufrieron lesiones gravísimas, otras 41 padecieron lesiones graves y también se registraron pacientes con lesiones leves.

El juez sostuvo que durante la investigación se detectaron demoras y omisiones en los organismos de control que tuvieron intervención en el caso.

Embargos por $500.000 millones

Además del procesamiento, Kreplak dispuso para cada una de las exfuncionarias un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de bienes.

Ambas continuarán en libertad, aunque quedaron sujetas a una serie de restricciones mientras avanza la investigación.

Entre las medidas ordenadas figuran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, la entrega de sus documentos de viaje y la prohibición de mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

Qué dijo el juez sobre el Ministerio de Salud

En la resolución, Kreplak también analizó la eventual responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Salud.

El magistrado sostuvo que, si bien el ministro de Salud tenía conocimiento de aspectos generales del caso, no existen por el momento elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

Según el análisis del juez, las decisiones políticas adoptadas desde la cartera sanitaria estaban orientadas a impedir que las empresas involucradas continuaran operando y no a favorecer su funcionamiento.

Kreplak diferenció esa actuación de las demoras y omisiones que, de acuerdo con la investigación, se habrían producido dentro de la ANMAT y el INAME, organismos que quedaron bajo análisis judicial por su intervención en el control de los medicamentos.