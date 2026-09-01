Kany García conquista Estados Unidos con su gira "Puerta Abierta" y un enfoque renovado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La música de Kany García se distingue por su intimidad y conexión emocional, y en su actual gira "Puerta Abierta", la cantautora puertorriqueña está llevando su arte a escenarios más grandes en Estados Unidos.

Después de un exitoso recorrido por Latinoamérica, donde inició su gira en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, atrayendo a más de 14,000 asistentes, y en Medellín, donde congregó a otros 15,000, García se alista para presentaciones en ciudades como San Antonio, Orlando, Los Ángeles y Chicago, así como en Toronto y Montreal en Canadá. Además, participará en el festival Cordillera en Colombia.

La artista también formará parte de la Semana Billboard de la Música Latina en octubre en Miami, un evento destacado en el calendario de la música latina.

En contraste con sus giras anteriores, Kany García ha expresado su deseo de vivir "el aquí y el ahora", implementando detalles únicos en sus presentaciones, como leer periódicos locales en cada ciudad que visita para "poderlo disfrutar y saborear".

Un desafío que ha enfrentado, según declaró, es mantener su esencia y cautivar a su público, incluso en recintos más amplios. "Uno de los dos factores que traté de implementar en esta gira fue tocar muchos más instrumentos de lo que solía hacer siempre", comentó García, quien ha recibido siete Latin Grammy. "Cuando uno se sienta detrás de un piano y ve a todos los músicos, se crea una atmósfera de intimidad mayor".

Además del piano, la artista utiliza su inseparable guitarra y colabora con músicos de música regional mexicana en presentaciones acústicas. Kany García afirmó que desea mantener su relación con la música regional mexicana a largo plazo, tras lanzar éxitos como "Te lo agradezco" con Carín León y "La siguiente" junto a Christian Nodal.

Una de las canciones más emblemáticas de su álbum "Puerta Abierta" es "La mala era yo", un tema de música regional mexicana en colaboración con Yuridia. García destacó la coherencia de la cantante y su conexión con el público, valorando su "vozarrón" y su credibilidad en la industria.

La escenografía de sus conciertos incluye dos tarimas que permiten una dinámica continua y visualmente atractiva, además de una niña gigante que aparece en el fondo de la portada de "Puerta Abierta". Esta figura representa a García, quien recordó que su padre y hermana le cortaban el cabello en tiempos de escasez.

En otro de los temas del álbum, "La culpa", en colaboración con la banda venezolana Rawayana, García aborda la experiencia de vivir en el Caribe, un lugar donde se puede amar "sin luz y sin agua", en un contexto de desastres naturales como los recientes terremotos que afectaron a Colombia y Venezuela.

"Lo que se está viviendo es devastador y creo que nadie está preparado para esto", manifestó Kany García, quien apoya a la organización ABACO en Colombia y a otras iniciativas de asistencia en Venezuela. "Es importante apoyar hoy, dentro de un mes y en tres meses, ya que las necesidades van cambiando".