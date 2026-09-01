Los famosos que se suman a MasterChef Celebrity: una nueva edición que promete sorpresas

A pocos días de la culminación de Gran Hermano: Generación dorada, la producción de MasterChef Celebrity, el popular reality de cocina conducido por Wanda Nara, avanza hacia su esperado estreno.

Según informaron fuentes cercanas a la producción de Telefe, se han dado a conocer los primeros nombres de los participantes que se disputarán el título de mejor cocinero. Aunque algunos medios han sugerido otros nombres que aún no han sido confirmados.

El programa tiene previsto salir al aire el próximo 21 de septiembre.

Entre los confirmados, la cocinera Maru Botana participará como jurado, tanto en MasterChef Celebrity como en MasterChef Kids, según anunció en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece.

La cuenta oficial del reality también ha confirmado la participación del cantante L-Gante, reconocido por su música RKT y por su relación pasada con Wanda Nara. Su nombre ya había sido mencionado en ediciones anteriores del certamen y como invitado en Bake Off Famosos.

Por su parte, Lizy Tagliani regresará a Telefe después de dejar la conducción de La Peña de Morfi. La famosa conductora se aventurará en la cocina, aunque tiene experiencia en este ámbito.

Otro de los nombres que se rumorea es el del actor Diego Ramos, aunque su participación aún no ha sido confirmada oficialmente.

El streamer y conductor de Ferne con Grego, Grego Rossello, también se unirá a esta nueva edición.

Tras haber sido cocinero invitado en la última edición junto a su expareja La Joaqui, el cantante de cuarteto intentará demostrar sus habilidades culinarias en el reality.

La periodista y panelista de Telefe, China Ansa, será otra de las caras nuevas en el certamen.

La influencer y ex participante de Gran Hermano, Juli Poggio, es otra de las últimas confirmadas para el programa.

Participantes no confirmados

Entre los nombres que aún no han sido confirmados, se encuentra la conductora radial Elizabeth "La Negra" Vernaci, quien ganó popularidad entre los jóvenes con su programa en streaming Olga.

Asimismo, la conductora de Bendita TV, Edith Hermida, también se encuentra entre las posibles participantes de esta nueva edición.