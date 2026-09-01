La venta de aviones antigranizo en Mendoza desata un intenso debate entre productores y el gobierno

La venta de aviones antigranizo en Mendoza genera una fuerte polémica entre el gobierno provincial y los productores locales. El debate se intensifica a medida que se acerca la temporada 26-27, lo que se evidenció en la inauguración de obras del aeropuerto de San Rafael.

La gestión del gobernador Cornejo ha decidido vender los aviones que anteriormente subsidiaba para combatir el granizo. El ministro de gobierno, Natalio Mema, manifestó que "el Estado no debe subsidiar el costo operativo de los vuelos" y propuso un seguro agrícola como solución para compensar a los productores.

Mema aseguró: “En ese caso, están dispuestos los aviones, los vamos a poner a la venta”. Sin embargo, los intendentes de la zona productiva, como Omar Félix de San Rafael, están en contra. Félix argumenta que "el subsidio económico tras la tormenta no salva a las fincas ni a la fuente de trabajo", y sostiene que la venta de aviones desprotege miles de hectáreas.

“El seguro ahí no soluciona el tema”, señala Félix, quien resalta que ante tormentas fuertes, la situación de las cosechas se vuelve crítica. Los intendentes alertan que carecen del presupuesto necesario para financiar la estructura aérea de protección.

Con el fenómeno del Niño sobre el horizonte y las tormentas ya anunciadas para la temporada, la incertidumbre aumenta entre los productores.

Informe de Laura Carbonari