Sobreseimiento definitivo para el expresidente Juan Orlando Hernández en caso de corrupción en Honduras
Un juez en Honduras ha dictado sobreseimiento a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrentaba cargos por corrupción. La resolución se basa en la falta de pruebas en su contra.
FOTO: Dictan sobreseimiento para expresidente Juan Orlando Hernández en caso por corrupción en Honduras
TEGUCIGALPA (AP) — Un juez en Honduras dictó el martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por corrupción.
Hernández regresó el 26 de julio al país centroamericano cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos por narcotráfico. En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel en ese país por ayudar al narco, pero el presidente Donald Trump lo indultó en noviembre.
"En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado", informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.
Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia "no determinó participación del imputado en los hechos investigados".
Lectura rápida
¿Qué decidió el juez?
Dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en un caso de corrupción.
¿Quién es Juan Orlando Hernández?
Ex presidente de Honduras, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión.
¿Cuándo regresó Hernández a Honduras?
Regresó el 26 de julio, tras cuatro años de extradición a Estados Unidos.
¿Por qué se dictó el sobreseimiento?
La falta de pruebas que demuestren su participación en los hechos investigados.
¿Qué sucedió con su condena en EE.UU.?
Fue indultado por el presidente Donald Trump en noviembre de 2024.
[Fuente: AP]