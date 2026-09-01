Sobreseimiento definitivo para el expresidente Juan Orlando Hernández en caso de corrupción en Honduras

FOTO: Dictan sobreseimiento para expresidente Juan Orlando Hernández en caso por corrupción en Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — Un juez en Honduras dictó el martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por corrupción.

Hernández regresó el 26 de julio al país centroamericano cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos por narcotráfico. En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de cárcel en ese país por ayudar al narco, pero el presidente Donald Trump lo indultó en noviembre.

"En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado", informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.

Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia "no determinó participación del imputado en los hechos investigados".