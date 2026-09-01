Carla Dogliani, “La Bicho”, llega al Cabildo para una tertulia con humor en "Amamos Argentina"

FOTO: Carla Dogliani compartirá su humor y reflexiones en una jornada especial

Carla Dogliani, conocida por su personaje “La Bicho”, será una de las invitadas especiales de "Amamos Argentina", que este jueves 3 de septiembre realizará una edición especial desde el Cabildo de Córdoba, a partir de las 18.

La propuesta tendrá entrada abierta para los oyentes, que podrán acercarse al histórico edificio para participar en vivo de un programa que celebrará los primeros seis meses de "Amamos Argentina" en el aire de Cadena 3.

Como cada jueves, habrá un espacio de tertulia, invitados especiales y, por supuesto, mucho humor. En ese marco, la presencia de Dogliani promete uno de los momentos destacados de la jornada.

Durante la entrevista previa, la actriz se sumó al juego con “La Bicho”, su popular personaje, y desplegó parte del humor que la convirtió en una de las referentes actuales de la comedia.

“Yo soy una mujer casada, nueve chicos tengo yo”, lanzó La Bicho entre bromas, al referirse a las propuestas que recibe de sus admiradores. Con su particular manera de hablar, aseguró que, si quienes la pretenden están dispuestos a hacerse cargo de algunos de sus hijos, podría considerar la propuesta.

Carla Dogliani y el alter ego de La Bicho

Más allá del personaje, Dogliani explicó cómo construyó a La Bicho y qué relación existe entre la mujer que interpreta y su propia personalidad.

“Los artistas, los actores, las actrices, tenemos esta posibilidad que nos da la vida de poder jugar a ser varias personas y poder vivir de eso”, explicó.

Para la actriz, esa capacidad constituye un privilegio y una de las características más fascinantes de la actuación. “Nuestra materia prima somos nosotros mismos”, señaló.

Dogliani reconoció que La Bicho tiene algunos aspectos propios, aunque aclaró que el personaje está construido a partir de herramientas teatrales y de composición.

“Hay aspectos que están, por supuesto, trabajados con técnicas teatrales, pero La Bicho soy yo un poco también”, sostuvo.

Un personaje construido desde el absurdo

La actriz también explicó que La Bicho no pretende ser una representación realista de una persona determinada, sino una construcción humorística basada en la exageración.

“La Bicho no es una representación, no busca, no es una representación realista, sino que es una composición a través del absurdo”, explicó.

Según Dogliani, esa exageración permite que diferentes personas puedan sentirse identificadas con algunos aspectos del personaje.

En ese sentido, destacó el papel del humor como una herramienta especialmente poderosa para conectar con el público.

“El humor conecta con esto, con lo más puro, lo más lúdico y lo más desde la infancia que tenemos, lo más vulnerable, que es la risa”, afirmó.

Pero esa llegada directa al público también implica una responsabilidad. “Hay que ser muy responsable en el momento de llevar un mensaje desde el humor, porque entra así, sin anestesia”, advirtió.

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Una tarde especial en el Cabildo

La participación de Dogliani será parte de una jornada especial de "Amamos Argentina", que combinará música, conversación, humor y una tertulia con invitados.

La actriz será recibida tanto como Carla Dogliani como desde su popular personaje, una combinación que permitirá conocer más sobre el trabajo detrás de La Bicho y, al mismo tiempo, disfrutar de su particular universo humorístico.

El encuentro será este jueves 3 de septiembre a las 18 en el Cabildo de Córdoba, con invitación abierta para los oyentes.

Quienes no puedan acercarse podrán seguir el programa a través de Cadena 3. La celebración marcará además los primeros seis meses de Amamos Argentina al aire, con una edición pensada para compartir junto al público una tarde de radio, encuentros y mucho humor.

Entrevista de "Amamos Argentina"