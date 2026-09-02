A cinco años de la plata de Brian Impellizzeri en Tokio, el salto que anticipó el oro paralímpico

FOTO: Brian Impellizzeri ganó la medalla de oro en salto en largo de los Juegos Paralímpicos

Hace cinco años, Brian Impellizzeri daba en Tokio el primero de los dos grandes saltos paralímpicos de su carrera. El 2 de septiembre de 2021, el rosarino alcanzó los 6,44 metros en la final de salto en largo T37 y consiguió la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos que se desarrollaban en Japón.

Impellizzeri, que tenía 23 años y hacía su debut en unos Juegos Paralímpicos, consiguió la marca en su segundo intento. Era, además, el mejor registro de su carrera hasta ese momento. El oro quedó para el ucraniano Vladyslav Zahrebelnyi, que saltó 6,59 metros, mientras que el brasileño Mateus Evangelista completó el podio.

El resultado tuvo además un peso especial para la delegación argentina. Impellizzeri se convirtió en uno de los protagonistas de una destacada actuación del deporte paralímpico nacional en Tokio, donde Argentina terminaría obteniendo nueve medallas: cinco de plata y cuatro de bronce.

De Rosario al podio de Tokio

La actuación tuvo también un fuerte sello rosarino. En aquellos Juegos coincidieron en el podio tres representantes de la ciudad: Impellizzeri, Fernando Carlomagno y Yanina Martínez.

Carlomagno había obtenido la plata en los 100 metros espalda S7 de natación, mientras que Martínez consiguió el bronce en los 200 metros T36. Cuando Impellizzeri regresó a la Villa Paralímpica después de competir recibió junto al lanzador Hernán Urra la ovación de la delegación argentina.

Para el rosarino, Tokio significaba además la confirmación internacional de un crecimiento que ya había tenido señales importantes. En los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 había conseguido tres medallas: oro en 200 metros, oro en salto en largo y plata en 100 metros.

En Japón participó también de los 100 y 200 metros T37, pero fue en el salto en largo donde encontró el resultado que buscaba. Los 6,44 metros alcanzados aquel 2 de septiembre quedaron registrados durante años como su mejor marca personal.

Una plata que terminó convirtiéndose en oro

La historia de aquella medalla adquirió todavía más dimensión tres años después. El 3 de septiembre de 2024, en los Juegos Paralímpicos de París, Impellizzeri volvió a disputar la final de salto en largo T37. Esta vez alcanzó los 6,42 metros y terminó primero, por delante del keniata Samson Opiyo y del brasileño Mateus Evangelista.

Así, después de la plata de Tokio, el rosarino consiguió el título paralímpico y la medalla de oro que le faltaba. Cinco años después, aquel salto de 6,44 metros en una noche lluviosa de Tokio puede verse como mucho más que una medalla de plata. Fue el primer podio paralímpico de Impellizzeri y el comienzo de un recorrido que, tres años más tarde, llevaría al atleta rosarino hasta lo más alto del podio.