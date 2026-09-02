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Erdogan reafirma que los lazos de Turquía con Rusia y China no son un rechazo a Occidente

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, asegura que la búsqueda de vínculos más fuertes con Oriente no implica un alejamiento de Occidente. Esto lo expresó tras su participación en una cumbre de la OCS en Kirguistán.

02/09/2026 | 11:11Redacción Cadena 3

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Erdogan dice que la relación de Turquía con Rusia y China no implica dar la espalda a Occidente

FOTO: Erdogan dice que la relación de Turquía con Rusia y China no implica dar la espalda a Occidente

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ESTAMBUL — El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que Turquía no se está distanciando de Occidente mientras busca fortalecer sus relaciones con países orientales. Estas declaraciones fueron realizadas el miércoles, durante su regreso de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En el marco de esta cumbre, llevada a cabo en Kirguistán, Erdogan se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin para discutir un incremento en la cooperación nuclear entre ambos países.

Durante la charla con los periodistas en el avión presidencial, el mandatario turco reiteró la aspiración de Turquía de convertirse en miembro pleno de la OCS, que actualmente cuenta con diez miembros, incluyendo a Rusia, China, India e Irán.

"Quiero enfatizar que la perspectiva de que Turquía se una a la OCS no significa que nos alejemos de un bloque ni que le demos la espalda a Occidente", declaró Erdogan.

En relación a la guerra en Ucrania, donde Turquía ha mantenido buenas relaciones tanto con Moscú como con Kiev, Erdogan expresó su "expectativa, al igual que la de Putin, de que el conflicto se resuelva pacíficamente lo más pronto posible".

El presidente también subrayó la relevancia de la seguridad marítima en el mar Negro, un área donde el transporte civil ha sufrido ataques en los últimos tiempos. "Es necesario establecer un mecanismo que garantice de manera permanente la seguridad del transporte marítimo comercial en el mar Negro", señaló Erdogan, sugiriendo que sería "beneficioso" evitar un "resurgimiento de la crisis de los cereales".

En 2022, Turquía logró un acuerdo que permitió la apertura de puertos ucranianos, facilitando así el movimiento de alimentos y fertilizantes rusos. Este acuerdo, del cual Putin se retiró un año después, fue crucial para el suministro global de alimentos, especialmente en regiones como África, Oriente Medio y Asia.

La OCS, que fue establecida en 2001, también incluye a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y Bielorrusia. Este bloque ha sido considerado como un contrapeso a la influencia global de Estados Unidos, aunque sus objetivos y programas aún son poco claros.

Lectura rápida

¿Qué dijo Erdogan sobre Turquía y Occidente?
El presidente turco afirmó que la búsqueda de relaciones más fuertes con Oriente no implica un alejamiento de Occidente.

¿Con quién se reunió Erdogan en la cumbre?
Erdogan se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin para discutir cooperación nuclear.

¿Qué es la OCS?
La OCS es la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque que incluye a Rusia, China, India e Irán.

¿Cuál es la expectativa sobre la guerra en Ucrania?
Erdogan espera que la guerra entre Rusia y Ucrania termine pacíficamente lo antes posible.

¿Qué acuerdo negoció Turquía en 2022?
Turquía negoció un acuerdo que permitió la apertura de puertos ucranianos para el movimiento de alimentos y fertilizantes rusos.

[Fuente: AP]

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