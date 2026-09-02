Detienen en EE.UU. a Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio de Agostina Jalabert

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) brindó detalles sobre la detención de Juan Manuel Reverter, principal sospechoso del femicidio de la argentina Agostina Jalabert, ocurrido en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

La captura de Reverter, de 38 años, se llevó a cabo a finales de julio en el condado de Deschutes, Oregón, tras haber estado prófugo durante tres años y medio en la causa que lo involucra como el autor del asesinato de su pareja.

Recientemente, el ICE emitió un comunicado donde se detalla que la detención se produjo gracias a la colaboración entre la Policía de Oregón y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, quienes trabajaron juntos para arrestar al inmigrante argentino buscado por homicidio.

Según las informaciones disponibles, Reverter ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2024, con un permiso de seis meses. Sin embargo, superó ese plazo, lo que llevó a las autoridades a iniciar su seguimiento con el fin de lograr su deportación, además de culminar la búsqueda relacionada con el crimen.

Se desconoce si al momento de su ingreso ilegal hace dos años ya contaba con un pedido de captura internacional o si esta fue emitida posteriormente, lo que le habría permitido entrar sin problemas con la Justicia.

En la actualidad, Reverter se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de su extradición a México, donde enfrentará cargos formales por el femicidio de la modelo argentina de 31 años, asesinada en febrero de 2023.

Caso

Agostina, oriunda de Carmen de Patagones, fue hallada sin vida por su hermana, Candela, en su departamento que compartía con Reverter, en el Complejo Paseo del Real, ubicado en el estado de Quintana Roo.

La autopsia reveló que la víctima fue torturada, quemada, abusada sexualmente, ahorcada y sufrió golpes en la cabeza, mientras que el acusado, originario de Viedma, Río Negro, habría intentado simular un suicidio antes de huir.

Agencia NA