De Felippe pone primera en Talleres: dirigirá el entrenamiento y será presentado
El flamante entrenador del "Albiazul" será presentado oficialmente este miércoles y dirigirá su primer entrenamiento desde las 15 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.
02/09/2026 | 12:29Redacción Cadena 3
FOTO: Omar De Felippe, nuevo DT de la "T".
Omar De Felippe será presentado oficialmente este miércoles como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.
Luego del primer contacto con los integrantes de los equipos de trabajo que acompañan diariamente al plantel, el flamante director técnico albiazul dirigirá su primera práctica al frente del equipo.
La jornada se desarrollará desde las 15 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. El entrenamiento podrá ser presenciado por socios y prensa acreditada.
Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.
Lectura rápida
¿Quién será presentado como nuevo entrenador?
Omar De Felippe será presentado como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.
¿Cuándo se realizará la presentación?
La presentación se llevará a cabo este miércoles.
¿Dónde se desarrollará la primera práctica?
La primera práctica se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.
¿A qué hora comenzará el entrenamiento?
El entrenamiento comenzará a las 15.
¿Qué sucederá al finalizar la práctica?
Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.