De Felippe pone primera en Talleres: dirigirá el entrenamiento y será presentado

FOTO: Omar De Felippe, nuevo DT de la "T".

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Omar De Felippe será presentado oficialmente este miércoles como nuevo entrenador del plantel superior de Talleres.

Luego del primer contacto con los integrantes de los equipos de trabajo que acompañan diariamente al plantel, el flamante director técnico albiazul dirigirá su primera práctica al frente del equipo.

La jornada se desarrollará desde las 15 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. El entrenamiento podrá ser presenciado por socios y prensa acreditada.

Al finalizar la práctica, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes.