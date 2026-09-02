La Bolsa de Comercio de Córdoba lanza la 39° edición de "Diez Jóvenes Sobresalientes del Año"
La convocatoria estará abierta desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre. El tradicional reconocimiento distingue a jóvenes cordobeses que se destacan por su trayectoria, sus logros, su compromiso y su aporte a la comunidad.
02/09/2026 | 10:48Redacción Cadena 3
FOTO: La edición 2025 de "Diez Jóvenes Sobresalientes del Año". (Foto: archivo/gentileza)
La Bolsa de Comercio de Córdoba presenta la 39° edición del Certamen "Diez Jóvenes Sobresalientes del Año", una iniciativa que, desde 1978, busca reconocer, visibilizar y poner en valor a jóvenes cordobeses que, a través de su esfuerzo, compromiso y trayectoria, realizan aportes significativos a nuestra comunidad.
A lo largo de sus casi cinco décadas de historia, el Certamen se consolidó como un espacio de reconocimiento al talento y al compromiso de una nueva generación de cordobeses. Más de 380 jóvenes han sido distinguidos desde el inicio de esta iniciativa, convirtiéndose en protagonistas de historias que inspiran y reflejan el potencial de Córdoba.
La edición 2026 ya tiene abiertas sus inscripciones. Las postulaciones podrán realizarse desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre inclusive.
• Reconocer el talento en todas sus formas
El Certamen está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, nacidos en la provincia de Córdoba, que se destaquen por su trayectoria, sus logros o su aporte a la sociedad.
Uno de los principales rasgos distintivos de esta iniciativa es la diversidad de perfiles que reconoce. Las postulaciones pueden corresponder a jóvenes que se destaquen en diferentes ámbitos:
-Desempeño académico.
-Desempeño profesional.
-Actuación deportiva.
-Arte y Cultura.
-Labor social.
-Labor política.
-Emprendedurismo.
-Ejemplo de vida.
-Cordobeses en el Exterior.
De esta manera, el Certamen busca detectar y difundir historias de jóvenes que, desde distintos caminos, disciplinas y realidades, contribuyen al crecimiento y desarrollo de Córdoba.
• ¿Cómo postular a un candidato?
Las instituciones y los particulares pueden postular a jóvenes que consideren merecedores de este reconocimiento.
La postulación requiere completar el formulario correspondiente y presentar una carta de recomendación o semblanza, en la que se expongan los motivos de la postulación y se describa la trayectoria del candidato o candidata en relación con la categoría por la que se lo propone.
Además, se podrá incorporar material complementario que permita respaldar y ejemplificar la trayectoria presentada, como currículum, fotografías, videos, certificados, notas periodísticas u otros elementos pertinentes.
Las postulaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos para participar del Certamen.
• Una convocatoria que busca inspirar
El objetivo del Certamen trasciende el reconocimiento individual. Cada una de las historias distinguidas representa una oportunidad para visibilizar el esfuerzo, la dedicación, la superación y el compromiso de jóvenes que están generando un impacto positivo en su entorno.
Año a año, la convocatoria reúne a un creciente número de postulantes, reflejando tanto el potencial de la juventud cordobesa como el impacto que sus ideas, proyectos y acciones tienen en el presente y en la construcción del futuro de la provincia.
Una vez finalizado el período de inscripción, las postulaciones serán evaluadas por un jurado calificado, integrado por referentes de distintas áreas, que tendrá a su cargo la selección de los 10 Jóvenes Sobresalientes de 2026.
La edición culminará con la tradicional ceremonia de premiación, en la que se reconocerá públicamente a los diez jóvenes seleccionados por su trayectoria, sus logros y su aporte a la sociedad.
• 39 ediciones. Más de 380 jóvenes reconocidos. Una misma misión: reconocer para inspirar
Con esta nueva edición, la Bolsa de Comercio de Córdoba reafirma su compromiso con la promoción y el reconocimiento del talento joven, poniendo en valor a quienes, desde diferentes ámbitos, construyen con su trabajo, sus ideas y sus acciones una Córdoba mejor.
El Certamen "Diez Jóvenes Sobresalientes del Año" cuenta con el acompañamiento de Autocity, Avales del Centro, Cadena 3, El Doce, Grido, Universidad Siglo 21 y Prominente, instituciones y empresas que se suman a esta iniciativa de reconocimiento y puesta en valor del talento joven cordobés.
Las inscripciones para la 39° edición estarán abiertas del 7 de septiembre al 30 de octubre de 2026.
Lectura rápida
¿Cuándo estará abierta la convocatoria? Desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2026.
¿Quién organiza el Certamen? La organización está a cargo de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
¿A quién está dirigido el Certamen? Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años nacidos en la provincia de Córdoba.
¿Cómo se puede postular a un candidato? Las instituciones y particulares deben completar un formulario y presentar una carta de recomendación.
¿Cuál es el objetivo del Certamen? Reconocer y visibilizar el esfuerzo y compromiso de jóvenes que generan un impacto positivo en su comunidad.