Grooming y abuso en Río Seco: así fue trasladado Villarreal tras abstenerse de declarar

José Aníbal Ricardo Villarreal fue trasladado este martes desde el penal de Cruz del Eje hacia la Fiscalía de Deán Funes para su primera indagatoria tras ser detenido en el marco de la causa que investiga graves episodios de grooming y abuso sexual a menores en Villa de María de Río Seco.

La fiscal Analía Cepede resolvió agravar su situación procesal al sumarle la imputación por promoción a la corrupción de menores.

Bajo un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Dirección de Unidades Especiales Antimotín (DUEA) del Servicio Penitenciario Provincial, el imputado llegó esposado a la sede judicial.

Durante la audiencia, asistido por un nuevo abogado defensor, fue notificado formalmente de todos los cargos en su contra: negó los hechos y optó por abstenerse de declarar.

La investigación abarca abusos cometidos contra adolescentes de entre 13 y 16 años en el departamento Río Seco, expediente que ya cuenta con 16 acusados e indaga si alguno de los ataques ocurrió en una propiedad rural del exlegislador Ernesto "Cañito" Flores, de quien Villarreal era asesor directo.

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Nuevas imputaciones: Villarreal suma el delito de promoción a la corrupción de menores a sus acusaciones previas de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Escándalo político: el agravamiento judicial se da tras la difusión de audios de campaña donde el acusado se expresaba en términos denigrantes hacia mujeres, en el contexto de una causa que derivó en la renuncia de Flores a su banca en la Unicameral.

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