Grooming y abuso en Río Seco: así fue trasladado Villarreal tras abstenerse de declarar
El exasesor del legislador Flores negó las acusaciones y se abstuvo de declarar en Deán Funes. La fiscal Cepede sumó el delito de promoción a la corrupción de menores.
02/09/2026 | 10:11Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
José Aníbal Ricardo Villarreal fue trasladado este martes desde el penal de Cruz del Eje hacia la Fiscalía de Deán Funes para su primera indagatoria tras ser detenido en el marco de la causa que investiga graves episodios de grooming y abuso sexual a menores en Villa de María de Río Seco.
La fiscal Analía Cepede resolvió agravar su situación procesal al sumarle la imputación por promoción a la corrupción de menores.
Bajo un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Dirección de Unidades Especiales Antimotín (DUEA) del Servicio Penitenciario Provincial, el imputado llegó esposado a la sede judicial.
Durante la audiencia, asistido por un nuevo abogado defensor, fue notificado formalmente de todos los cargos en su contra: negó los hechos y optó por abstenerse de declarar.
La investigación abarca abusos cometidos contra adolescentes de entre 13 y 16 años en el departamento Río Seco, expediente que ya cuenta con 16 acusados e indaga si alguno de los ataques ocurrió en una propiedad rural del exlegislador Ernesto "Cañito" Flores, de quien Villarreal era asesor directo.
/Inicio Código Embebido/
Septiembre ya se siente. Se viene un veranito a Córdoba pero no durará mucho: de cuánto será la máxima
El inicio de septiembre trae una jornada sofocante con máximas extremas en la provincia, pero el tiempo dará un vuelco hacia el fin de semana. Preocupación por las condiciones de fuego.
/Fin Código Embebido/
Nuevas imputaciones: Villarreal suma el delito de promoción a la corrupción de menores a sus acusaciones previas de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado.
Escándalo político: el agravamiento judicial se da tras la difusión de audios de campaña donde el acusado se expresaba en términos denigrantes hacia mujeres, en el contexto de una causa que derivó en la renuncia de Flores a su banca en la Unicameral.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién fue trasladado a la Fiscalía de Deán Funes?
José Aníbal Ricardo Villarreal fue trasladado a la Fiscalía para su indagatoria.
¿Qué delitos se le imputan a Villarreal?
Se le imputan grooming, abuso sexual y promoción a la corrupción de menores.
¿Quién es la fiscal encargada del caso?
La fiscal Analía Cepede es la encargada de la causa.
¿Qué ocurrió con el exlegislador Flores?
El exlegislador Ernesto "Cañito" Flores renunció a su banca en la Unicameral tras la difusión de audios de campaña.
¿Dónde ocurrieron los abusos investigados?
Los abusos se cometieron en Villa de María de Río Seco y el departamento Río Seco.