La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 41346 de La Previa se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8986, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8986

2° 6404

3° 3541

4° 8236

5° 5292

6° 4627

7° 0844

8° 2184

9° 8082

10° 4045

11° 8254

12° 2362

13° 7806

14° 3661

15° 1767

16° 0102

17° 9278

18° 4461

19° 2531

20° 1783