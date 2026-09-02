La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.
El sorteo número 41346 de La Previa se realizó el miércoles 2 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8986, correspondiente a "A primera (El Humo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41346 de La Previa se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8986, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8986
2° 6404
3° 3541
4° 8236
5° 5292
6° 4627
7° 0844
8° 2184
9° 8082
10° 4045
11° 8254
12° 2362
13° 7806
14° 3661
15° 1767
16° 0102
17° 9278
18° 4461
19° 2531
20° 1783
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41346 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 2 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8986.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Humo)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 8986.