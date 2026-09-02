Xi Jinping, Trump y Putin podrían reunirse en la cumbre del APEC en 2026

FOTO: Un encuentro entre Vladímir Putin y Xi Jinping.

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) —Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia; Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, coincidirían próximamente en una triple cumbre, según reveló el primero.

Esta posibilidad fue mencionada por el presidente de China, según explicó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien luego ofreció detalles, de acuerdo con el material que observó la Agencia Noticias Argentinas.

"Es probable que Trump asista al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, al que el jefe de Estado ruso también asistirá", informó a medios rusos Ushakov, según una versión que publica el sitio Sputnik News.

Ushakov continuó explicando: "Si todo sale según lo previsto, podremos organizar una reunión entre los tres. O al menos reunirnos con todos. Algo así. Pero el tema ya se mencionó".

Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping mantienen conversaciones bilaterales por separado, pero nunca celebraron una reunión trilateral completa.

El APEC es un foro de cooperación económica integrado por 21 economías ubicadas en la cuenca del océano Pacífico; incluyendo a China, Estados Unidos y Rusia. La cumbre se celebrará del 18 al 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.