Alemania investiga incidentes en subestaciones eléctricas por posible sabotaje o terrorismo

BERLÍN — Las autoridades alemanas están investigando dos incidentes que han impactado las redes de distribución eléctrica en el este y oeste del país, los cuales se consideran potencialmente relacionados con actos de sabotaje. Un evento en particular, que se está evaluando por su posible conexión con el terrorismo, ha generado una alerta máxima en el gobierno.

El martes, durante la mañana, se descubrieron múltiples artefactos explosivos en una subestación próxima a la central de carbón de Jänschwalde, ubicada en Brandeburgo, en el noreste de Alemania. Aunque no se registró un apagón general, uno de los dispositivos causó cortocircuitos en la instalación.

La policía de Brandeburgo anunció que ha iniciado una investigación por la posible formación de una organización terrorista vinculada a la provocación de explosiones y la destrucción de infraestructuras críticas. "En este momento, no podemos descartar a ningún autor", afirmó el ministro del Interior de Brandeburgo.

El ministro Jan Redmann declaró a la radiodifusora pública ARD que "la situación actual representa una amenaza híbrida" y no se puede descartar que potencias extranjeras estén detrás de estos actos. Este contexto se agrava tras el reciente intento de ataque atribuido a Rusia en el aeropuerto de Leipzig/Halle mediante un dron cargado de explosivos.

Se hallaron más de una docena de artefactos explosivos

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en la zona y realizando registros para recolectar más pruebas, lo que ha llevado al cierre de algunas carreteras. La policía ha descrito los artefactos como similares a fuegos artificiales, destacando que solo uno de los más de doce objetos, que eran cohetes equipados con cargas propulsoras, alcanzó su objetivo, conectando un cable a la línea de alta tensión.

Cortocircuito en el oeste de Alemania fue deliberado, dicen autoridades

En un incidente separado, se reportó que un cortocircuito que afectó varias líneas eléctricas en la subestación de Bergheim, cerca de Colonia, fue un acto deliberado. Según las autoridades, no hubo apagón general, pero cinco unidades de carbón, con una capacidad total de 4.200 megavatios, fueron desconectadas tras el evento.

El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, calificó el incidente como un "acto criminal" y mencionó que se están investigando dos hipótesis: el sabotaje por parte de un gobierno extranjero y el extremismo de izquierda. "Se observaron destellos de luz a lo largo de las líneas eléctricas, lo que indica un cortocircuito provocado intencionalmente", explicó Reul.

Las autoridades de ambas regiones están colaborando para determinar si hay conexiones entre los incidentes de Brandeburgo y Bergheim. "Estamos investigando a fondo, pero la especulación no es evidencia", subrayó Reul. Se espera que tres centrales eléctricas retomen operaciones más tarde el miércoles, mientras que las dos restantes se planea que vuelvan a funcionar para el fin de semana.

La infraestructura eléctrica alemana ha enfrentado desafíos similares en el pasado, con ataques de presuntos extremistas de izquierda que incendiaron líneas de alta tensión en el suroeste de Berlín en enero. Esta situación ha llevado a un aumento de la vigilancia y la seguridad en las instalaciones eléctricas del país.