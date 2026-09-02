EEUU extiende prohibición de vuelos hacia Puerto Príncipe por violencia de pandillas

FOTO: EEUU prolonga prohibición de vuelos a capital de Haití en medio de violencia de pandillas

PUERTO PRÍNCIPE — La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha decidido extender hasta marzo de 2026 la prohibición de vuelos hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití, en medio de un aumento de la violencia generada por pandillas.

Esta restricción prohíbe a los operadores comerciales y a las aeronaves civiles registradas en Estados Unidos volar por debajo de los 10.000 pies (aproximadamente 3.000 metros) en la zona de Puerto Príncipe y sus alrededores, que incluye diversas áreas del centro de Haití.

La FAA implementó inicialmente esta medida en noviembre de 2025, tras un ataque armado en el que hombres armados dispararon contra un vuelo de Spirit Airlines mientras se aproximaba al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. En ese incidente, un auxiliar de vuelo resultó con heridas leves y varios aviones comerciales en tierra fueron alcanzados.

Desde entonces, la FAA ha renovado la prohibición en varias ocasiones, lo que ha resultado en un aislamiento continuo de Puerto Príncipe del resto del país. La última prórroga se comunicó el martes y estará vigente hasta el 2 de marzo de 2026.

Las autoridades locales, junto con una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU, están luchando por controlar a las pandillas que dominan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y vastas áreas de la región central de Haití.