FOTO: Ministerio de Salud revoca habilitación de Plus Dental y abre un sumario administrativo

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El Ministerio de Salud ha decidido cancelar de oficio la habilitación de Plus Dental SA, un establecimiento que se dedica a la comercialización de productos biomédicos, e iniciar un sumario administrativo al respecto.

Esta medida fue formalizada a través de la Disposición 1509/2026 emitida por la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

La cancelación de la habilitación tiene efecto retroactivo desde el 18 de agosto de 2025 y afecta al establecimiento que la compañía había declarado en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los antecedentes que llevaron a esta decisión se destaca que el local fue encontrado cerrado durante las inspecciones realizadas por el organismo de salud.

Además, la autoridad sanitaria subrayó que no se regularizaron las condiciones necesarias para mantener la habilitación vigente.

Junto con la baja de la habilitación, la Dirección ha ordenado abrir una investigación administrativa para establecer las posibles responsabilidades que puedan surgir de esta situación.

Es importante aclarar que el inicio del sumario no implica una sanción definitiva, ya que los hechos deberán ser analizados a fondo durante el procedimiento.