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Ministerio de Salud revoca habilitación de Plus Dental y abre un sumario administrativo

La decisión del Ministerio afecta a un establecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, tras hallarlo cerrado durante fiscalizaciones.

02/09/2026 | 09:30Redacción Cadena 3

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Ministerio de Salud revoca habilitación de Plus Dental y abre un sumario administrativo

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El Ministerio de Salud ha decidido cancelar de oficio la habilitación de Plus Dental SA, un establecimiento que se dedica a la comercialización de productos biomédicos, e iniciar un sumario administrativo al respecto.

Esta medida fue formalizada a través de la Disposición 1509/2026 emitida por la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

La cancelación de la habilitación tiene efecto retroactivo desde el 18 de agosto de 2025 y afecta al establecimiento que la compañía había declarado en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los antecedentes que llevaron a esta decisión se destaca que el local fue encontrado cerrado durante las inspecciones realizadas por el organismo de salud.

Además, la autoridad sanitaria subrayó que no se regularizaron las condiciones necesarias para mantener la habilitación vigente.

Junto con la baja de la habilitación, la Dirección ha ordenado abrir una investigación administrativa para establecer las posibles responsabilidades que puedan surgir de esta situación.

Es importante aclarar que el inicio del sumario no implica una sanción definitiva, ya que los hechos deberán ser analizados a fondo durante el procedimiento.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el Ministerio de Salud?
Canceló la habilitación de Plus Dental SA y abrió un sumario administrativo.

¿Cuándo se hizo efectiva la cancelación?
La baja tiene efecto desde el 18 de agosto de 2025.

¿Dónde se encuentra el establecimiento afectado?
El establecimiento está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué se canceló la habilitación?
Se canceló porque el local fue hallado cerrado durante las fiscalizaciones y no se regularizaron las condiciones requeridas.

¿Qué implica el inicio del sumario?
El inicio del sumario no equivale a una sanción definitiva; se analizarán los hechos durante el procedimiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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