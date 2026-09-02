Uber anunció despidos del 10% de su plantilla, unos 3,300 empleados

Uber llevó a cabo un anuncio significativo al informar que recortaría cerca de 3,300 puestos de trabajo, lo que equivale al 10% de su plantilla global. Esta decisión, comunicada en un correo interno del CEO Dara Khosrowshahi, busca simplificar la estructura de gestión de la empresa y redirigir inversiones hacia sus divisiones de transporte, entrega y robotaxis.

Según el correo, esta reestructuración implicó una reducción del 20% en la cantidad de gerentes, con el objetivo de que algunos de ellos asuman funciones como contribuyentes individuales en el futuro. Además, la empresa prevé disminuir en un 50% el número de equipos con uno o dos miembros.

La compañía también planeó eliminar puestos de trabajo remotos, limitando el trabajo desde casa a menos del 1% de su personal. Khosrowshahi destacó que, aunque la empresa ha crecido significativamente, este crecimiento ha generado una mayor complejidad que necesita ser abordada.

"Hemos creado nuevos productos, ampliado nuestras operaciones y llegado a más consumidores, pero este crecimiento también ha traído consigo más capas, más coordinación y estructuras que no se adaptan a nuestra escala actual", escribió Khosrowshahi.

La noticia de los despidos fue inicialmente reportada por Bloomberg, que detalló que la empresa también está consolidando sus operaciones de entrega, abarcando restaurantes y retail. Las decisiones tomadas reflejan un intento de Uber de adaptarse a un entorno competitivo y de maximizar su eficiencia operativa.

Este movimiento se produce en un contexto donde muchas empresas tecnológicas han estado realizando despidos en respuesta a la incertidumbre económica y la necesidad de optimizar costos.