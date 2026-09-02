Uber anunció despidos del 10% de su plantilla, unos 3,300 empleados
La compañía Uber confirmó la reducción de aproximadamente 3,300 puestos de trabajo, lo que representa un 10% de su personal global, en un esfuerzo por simplificar la gestión y potenciar sus divisiones de transporte y entrega.
FOTO: Uber despidos
Uber llevó a cabo un anuncio significativo al informar que recortaría cerca de 3,300 puestos de trabajo, lo que equivale al 10% de su plantilla global. Esta decisión, comunicada en un correo interno del CEO Dara Khosrowshahi, busca simplificar la estructura de gestión de la empresa y redirigir inversiones hacia sus divisiones de transporte, entrega y robotaxis.
Según el correo, esta reestructuración implicó una reducción del 20% en la cantidad de gerentes, con el objetivo de que algunos de ellos asuman funciones como contribuyentes individuales en el futuro. Además, la empresa prevé disminuir en un 50% el número de equipos con uno o dos miembros.
La compañía también planeó eliminar puestos de trabajo remotos, limitando el trabajo desde casa a menos del 1% de su personal. Khosrowshahi destacó que, aunque la empresa ha crecido significativamente, este crecimiento ha generado una mayor complejidad que necesita ser abordada.
"Hemos creado nuevos productos, ampliado nuestras operaciones y llegado a más consumidores, pero este crecimiento también ha traído consigo más capas, más coordinación y estructuras que no se adaptan a nuestra escala actual", escribió Khosrowshahi.
La noticia de los despidos fue inicialmente reportada por Bloomberg, que detalló que la empresa también está consolidando sus operaciones de entrega, abarcando restaurantes y retail. Las decisiones tomadas reflejan un intento de Uber de adaptarse a un entorno competitivo y de maximizar su eficiencia operativa.
Este movimiento se produce en un contexto donde muchas empresas tecnológicas han estado realizando despidos en respuesta a la incertidumbre económica y la necesidad de optimizar costos.
Lectura rápida
¿Qué anunció Uber?
La empresa confirmó el despido de 3,300 empleados, equivalentes al 10% de su personal global.
¿Quién comunicó la noticia?
El anuncio fue realizado por el CEO Dara Khosrowshahi a través de un correo interno.
¿Por qué se realizan estos despidos?
La reestructuración busca simplificar la gestión y redirigir inversiones hacia áreas clave como transporte y entrega.
¿Qué cambios implica la reestructuración?
Reducción del 20% en la cantidad de gerentes y eliminación de puestos de trabajo remotos para la mayoría del personal.
¿Cuál es el contexto de estos despidos?
Se enmarca en una tendencia de recortes de personal en varias empresas tecnológicas debido a la incertidumbre económica.