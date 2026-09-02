Río Negro avanza con un proyecto para habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco

FOTO: Polémica por venta libre de carne de guanaco y jabalí en Río Negro.

Un proyecto que busca abrir el circuito formal de comercialización a productos de la fauna silvestre, como las carnes de jabalí y guanaco, avanzó este martes en la Legislatura de Río Negro. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, obtuvo dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo.

La propuesta de una nueva Ley de Carnes apunta a reemplazar la Ley E 2534 y sus modificatorias, vigentes desde hace más de tres décadas. Comprende la habilitación, el registro, la inspección y el control sanitario de establecimientos y transportes vinculados con la faena, la elaboración y la comercialización de productos de origen animal.

Entre las novedades figura la incorporación de productos provenientes de la fauna silvestre y la pesca, cuya comercialización requerirá una autorización previa de la autoridad competente. Ese organismo deberá definir las especies habilitadas, las temporadas, los cupos y las zonas correspondientes.

Una vez autorizados, esos productos tendrán que cumplir las mismas exigencias sanitarias y de control previstas para otros alimentos de origen animal.

En julio, el Gobierno provincial había mencionado al jabalí y al guanaco como ejemplos de carnes que podrían llegar legalmente a carnicerías y establecimientos gastronómicos, bajo controles sanitarios y de trazabilidad. Sin embargo, el proyecto no enumera esas especies, sino que establece un mecanismo general para los productos de fauna silvestre.

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• La experiencia de los elaboradores

Gonzalo Espinel, representante de Ahumados Nigo, explicó a Cadena 3 que la firma trabaja con carnes alternativas en Luis Beltrán, dentro de la isla de Choele Choel.

"Tenemos una planta de elaboración de carnes alternativas, como el ciervo, el cordero y el jabalí, principalmente el jabalí porque en nuestra zona es prácticamente una plaga", señaló.

Según detalló, la empresa recibe animales de cazadores habilitados y los utiliza para elaborar distintos productos. "Tenemos cazadores con permiso de caza comercial, nos traen el animal y nosotros elaboramos productos como salame y jamón crudo", indicó.

Espinel vinculó el avance del proyecto con un reclamo sostenido por el sector. "Es una lucha que hace muchos años llevamos", afirmó.

El elaborador destacó la calidad de la carne disponible en la zona y sostuvo que el consumo de jabalí también responde a una cuestión económica. Según explicó, hay familias que recurren a la caza para abastecerse y la propuesta busca dar un marco formal a esas prácticas y a la comercialización bajo controles.

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• Un régimen para pequeños productores

La iniciativa contempla un tratamiento específico para establecimientos artesanales, con requisitos acordes con su escala de producción. El objetivo es facilitar la formalización de pequeños elaboradores sin reducir las exigencias sanitarias.

El texto define a esos establecimientos por su volumen: hasta 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de faena o 100 kilos diarios de producto elaborado. La Provincia mencionó entre los posibles beneficiarios a productores de huevos, lácteos, quesos y otros alimentos de origen animal.

Otro eje de la reforma es la distribución de competencias. Los municipios y las comisiones de fomento podrán habilitar establecimientos cuyos productos se comercialicen dentro de su jurisdicción. Cuando la circulación abarque más de un municipio, intervendrá la Provincia.

"Lo que es con tránsito municipal lo habilitan los municipios; en lo que es con tránsito provincial intervenimos las provincias", explicó el secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi.

El funcionario señaló que se prevé un trabajo conjunto para acompañar las habilitaciones locales y facilitar la circulación de productos entre localidades. La propuesta contempla convenios de asistencia para municipios y comisiones de fomento que carezcan de capacidad técnica suficiente.

Además, los productores registrados podrán solicitar autorización para trasladar productos propios desde los establecimientos rurales hasta sus hogares para autoconsumo familiar. Las condiciones quedarán sujetas a la reglamentación.

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• Más controles sanitarios

Para los establecimientos industriales y aquellos con tránsito provincial, el proyecto incorpora la figura de un director técnico. Según Bassi, será un profesional capacitado que aporte garantías sobre la inocuidad de los alimentos.

La fiscalización se distribuirá entre distintas áreas: el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo intervendrá sobre establecimientos y transportes; Salud controlará la inocuidad y los registros sanitarios de los productos; y la Policía podrá participar en controles de transporte y documentación.

La propuesta también incorpora expresamente las pautas del Código Alimentario Argentino. "Cada producto que se elabore tiene que respetar las pautas de elaboración establecidas por el Código Alimentario Argentino", sostuvo Bassi.

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Informe de Agustina Vivanco.