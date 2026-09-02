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La situación del ex asesor de "Cañito" Flores se agrava por acusaciones de grooming y abuso

En la indagatoria José Aníbal Ricardo Villarreal se negó a declarar y la Justicia amplió su imputación.

02/09/2026 | 09:50Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – La situación procesal de José Aníbal Ricardo Villarreal, ex asesor del ex legislador Ramón "Cañito" Flores, se ha vuelto más complicada tras la decisión de la fiscalía de ampliar su imputación en el caso de grooming y abuso de menores en la ciudad cordobesa de Río Seco.

Este martes, Villarreal fue trasladado bajo un operativo de máxima seguridad desde la cárcel de Cruz del Eje hasta la Fiscalía de Deán Funes para su indagatoria, donde optó por no declarar.

A pesar de su decisión, la fiscal Analía Cepede le comunicó que se le había ampliado la imputación. A las acusaciones de grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado, se le suma el delito de promoción a la corrupción de menores, según informó el medio El DoceTv.

En el contexto de esta grave causa, que hasta el momento involucra a 16 detenidos y numerosos implicados, "Cañito" Flores, dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba, renunció a su banca en la Legislatura provincial.

En un comunicado, Flores alegó ser víctima de una campaña de difamación y de descalificación personal y afirmó que su vinculación con el caso responde a intereses políticos.

El ex legislador aclaró que su renuncia no implica un reconocimiento de las acusaciones en su contra, sino que busca preservar su tranquilidad, dignidad personal y el respeto por las instituciones.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué cargos enfrenta Villarreal?
José Aníbal Ricardo Villarreal enfrenta cargos por grooming, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores.

¿Quién es Villarreal?
Es el ex asesor del ex legislador Ramón "Cañito" Flores, implicado en una grave causa de abuso en Río Seco.

¿Qué ocurrió en la indagatoria?
Villarreal se abstuvo de declarar durante su indagatoria ante la fiscalía.

¿Qué medidas tomó "Cañito" Flores?
Renunció a su banca en la Legislatura provincial alegando ser víctima de una campaña de difamación.

¿Cuántos implicados hay en la causa?
Hasta el momento, la causa involucra a 16 detenidos y varios otros bajo investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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