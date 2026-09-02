En el juicio por el crimen de Gabriela Pérez, Fittipaldi vinculó al Surrbac con el tráfico de drogas

El 9 de septiembre de 2023, en el Club Yapeyú de Córdoba, una joven madre llamada Gabriela Pérez murió en una balacera. El ataque ocurrió durante un asado sindical organizado por el gremio de la limpieza Soelsac.

Según la imputación, su propio hermano, Gustavo Herrera, fue contratado como sicario por 300 dólares para disparar contra esa reunión de afiliados. Junto a él se sienta en el banquillo Adrián "Petaca" Vallejos, acusado de haberlo llevado al lugar.

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Ayer comenzó el juicio oral ante la Cámara Tercera del Crimen. Y lo que se escuchó en la primera audiencia superó el impacto del propio homicidio.

La acusación más fuerte

Sergio Fittipaldi, titular de Soelsac y organizador de aquel asado, declaró bajo juramento. Frente a los fiscales y los jurados populares, vinculó el crimen a una disputa por el control de su gremio. Apuntó contra un sector ligado al poderoso sindicato de la basura, el Surrbac, y nombró específicamente al dirigente Franco Saillén, exlegislador provincial.

“Quieren el control territorial… para vender drogas”, dijo Fittipaldi.

Explicó que el gremio de la limpieza tiene acceso “absolutamente a todas” las oficinas públicas, colegios y hasta a los tribunales. Ese “control capilar” sobre el territorio, según su versión, es lo que motiva la pelea.

La frase que los fiscales anotaron con especial atención fue contundente: “Quieren hacer de Córdoba-Rosario”.

Fittipaldi fue más lejos. Habló de precursores químicos a los que tendrían acceso los empleados de limpieza y vinculó la disputa con la política nacional. Afirmó que, si Sergio Massa hubiera ganado las elecciones de 2023, a él lo hubieran sacado del gremio para entregárselo al Surrbac.

La sombra de las barras y el audio de la amenaza

La fiscal Silvana Fernández investiga en paralelo quién organizó el ataque. Hace un mes detuvo a Daniel Regino "el Gringo" Gómez, de una familia con pesados antecedentes en Villa El Libertador.

Está acusado de amenazas y se sospecha que es el autor de un audio enviado la madrugada previa al crimen al “Ciego” Cardoso, hombre de confianza de Fittipaldi y número dos de la barra de Talleres, La Fiel.

En el fragmento escuchado, la voz advierte: “Es un gremio contra un gremio… Córranse de la disputa sindical. Déjenlo solo a Fittipaldi para que nosotros le ganemos y le tomemos el gremio. Si ustedes lo defienden, también le vamos a ir a tomar la barra de Talleres”.

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Lo que todavía no se sabe

Hasta ahora solo están imputados el supuesto sicario y quien lo habría trasladado. Fittipaldi, en cambio, fue ambiguo al momento de identificar al tirador. Fue concreto, sin embargo, cuando habló del trasfondo de poder.

La pelea no parece limitada al salario de trabajadores que, como recordaron en el estudio, “no llegan al millón de pesos”. Según la versión del propio titular de Soelsac, lo que está en juego es el control de un gremio con 20 mil afiliados y, sobre todo, del territorio.

El peso económico del negocio

El servicio de recolección de residuos representa entre el 16 y el 18 % del presupuesto de la Municipalidad de Córdoba.

Esta semana el municipio prorrogó por 18 meses los contratos vigentes, hasta casi 2028. El dinero y el acceso territorial están sobre la mesa.

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#Basura

La @MuniCba prorroga por el término de dieciocho (18) meses desde el 01/12/2026 los contratos de concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Córdoba. pic.twitter.com/jjaoNdK3Rf — Guille López (@guielopez) September 2, 2026

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Entrevista de Radioinforme 3