Fin al conflicto judicial en Córdoba: empleados aceptaron la oferta

Tras un semestre convulso que incluyó entre 25 y 28 días de paro en toda la provincia, los empleados del Poder Judicial de Córdoba aceptaron por amplio margen (70,7% de los votos) la propuesta salarial conjunta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo provincial.

La resolución del litigio demandará una partida provincial de $1.800 millones mensuales, monto que escalará a $2.400 millones al sumar los beneficios previsionales.

El núcleo del acuerdo descansa en el adelanto a septiembre y diciembre de 2026 de las cuotas de equiparación con la Justicia Federal —previstas originalmente para 2027 y 2028—, junto a la restitución de los descuentos por días de medida de fuerza y el pago del 50% del concepto de permanencia.

Impacto en el bolsillo: La categoría más baja percibirá una mejora del 5,6% por encima de la pauta de la Corte Suprema, mientras que para el resto de los escalafones el incremento final oscilará entre el 8% y el 14%.

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Alivio previsional: Se concretó el compromiso oficial de reducir de manera progresiva el aporte extraordinario a la Caja de Jubilaciones del 8% al 6%.

Esta medida generará un impacto positivo directo del 2,8% en los haberes de 1.400 empleados, alcanzando además a la totalidad de magistrados y funcionarios.

Con la paritaria de los empleados resuelta, el TSJ concentrará la mesa de diálogo en el reclamo de los magistrados y funcionarios provinciales, quienes exigen recomponer la brecha salarial con sus pares nacionales contemplada en la ley de equiparación.