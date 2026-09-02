Fin al conflicto judicial en Córdoba: empleados aceptaron la oferta
El gremio judicial aprobó la propuesta del TSJ y el Gobierno provincial. El acuerdo incluye subas salariales de hasta el 14%, devolución de días recortados y una baja en los aportes previsionales.
02/09/2026 | 08:24Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Tras un semestre convulso que incluyó entre 25 y 28 días de paro en toda la provincia, los empleados del Poder Judicial de Córdoba aceptaron por amplio margen (70,7% de los votos) la propuesta salarial conjunta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo provincial.
La resolución del litigio demandará una partida provincial de $1.800 millones mensuales, monto que escalará a $2.400 millones al sumar los beneficios previsionales.
El núcleo del acuerdo descansa en el adelanto a septiembre y diciembre de 2026 de las cuotas de equiparación con la Justicia Federal —previstas originalmente para 2027 y 2028—, junto a la restitución de los descuentos por días de medida de fuerza y el pago del 50% del concepto de permanencia.
Impacto en el bolsillo: La categoría más baja percibirá una mejora del 5,6% por encima de la pauta de la Corte Suprema, mientras que para el resto de los escalafones el incremento final oscilará entre el 8% y el 14%.
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Esta medida generará un impacto positivo directo del 2,8% en los haberes de 1.400 empleados, alcanzando además a la totalidad de magistrados y funcionarios.
Con la paritaria de los empleados resuelta, el TSJ concentrará la mesa de diálogo en el reclamo de los magistrados y funcionarios provinciales, quienes exigen recomponer la brecha salarial con sus pares nacionales contemplada en la ley de equiparación.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo aceptaron los empleados del Poder Judicial de Córdoba?
Aceptaron la propuesta salarial conjunta del Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo provincial.
¿Cuál fue el margen de aceptación de la propuesta?
El margen de aceptación fue del 70,7% de los votos.
¿Cuánto costará la resolución del litigio?
Demandará una partida provincial de $1.800 millones mensuales, que escalará a $2.400 millones.
¿Qué impacto tendrá la nueva medida en los haberes de los empleados?
Generará un impacto positivo directo del 2,8% en los haberes de 1.400 empleados.
¿Cuál es el siguiente paso del TSJ tras resolver la paritaria?
El TSJ concentrará la mesa de diálogo en el reclamo de los magistrados y funcionarios provinciales.