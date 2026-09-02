Dos camiones chocaron en Circunvalación: un conductor quedó atrapado y lo rescataron 12 bomberos

FOTO: Los Bomberos en el lugar del siniestro.

Un impactante choque por alcance tuvo lugar en avenida Circunvalación este miércoles por la mañana, a la altura de Camino de los Granaderos, mano al norte, antes del ingreso a la autopista Rosario-Santa Fe.

Un camionero quedó atrapado en la cabina del vehículo y debieron rescatarlo entre 12 agentes del cuerpo de Bomeberos. También tomó intervención personal del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), que lo llevó a un helicóptero sanitario para su inmediato traslado.

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FOTO: El traslado en helicóptero sanitario.

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De acuerdo al reporte del móvil de Cadena 3 Rosario, el camionero atrapado es un hombre de unos 50 años con graves daños en los miembros inferiores. Conducía un transporte de Correo Argentino y se llevó puesto a un camión con doble acoplado.

El tránsito se vio afectado durante un tiempo por la magnitud del operativo: para rescatar al camionero cortaron la puerta.

Informe de Fernando Carrafiello.