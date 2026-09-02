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Dos camiones chocaron en Circunvalación: un conductor quedó atrapado y lo rescataron 12 bomberos

El impacto tuvo lugar antes del ingreso a la autopista Rosario-Santa Fe, mano al norte. Intervinieron agentes del SIES y del cuerpo de Bomberos para socorrer al camionero, que fue trasladado en un helicoptero sanitario.

02/09/2026 | 08:42Redacción Cadena 3 Rosario

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Los Bomberos en el lugar del siniestro.

FOTO: Los Bomberos en el lugar del siniestro.

El traslado en helicóptero sanitario.

FOTO: El traslado en helicóptero sanitario.

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  1.

    Audio. Dos camiones chocaron en Circunvalación y un conductor quedó atrapado: ocurrió en zona norte

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Un impactante choque por alcance tuvo lugar en avenida Circunvalación este miércoles por la mañana, a la altura de Camino de los Granaderos, mano al norte, antes del ingreso a la autopista Rosario-Santa Fe.

Un camionero quedó atrapado en la cabina del vehículo y debieron rescatarlo entre 12 agentes del cuerpo de Bomeberos. También tomó intervención personal del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), que lo llevó a un helicóptero sanitario para su inmediato traslado.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: El traslado en helicóptero sanitario.

/Fin Código Embebido/

De acuerdo al reporte del móvil de Cadena 3 Rosario, el camionero atrapado es un hombre de unos 50 años con graves daños en los miembros inferiores. Conducía un transporte de Correo Argentino y se llevó puesto a un camión con doble acoplado.

El tránsito se vio afectado durante un tiempo por la magnitud del operativo: para rescatar al camionero cortaron la puerta.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en avenida Circunvalación? Un choque por alcance entre un camionero y un camión con doble acoplado.

¿Quién quedó atrapado en el accidente? Un camionero de unos 50 años con graves daños en los miembros inferiores.

¿Cuándo sucedió el accidente? Este miércoles por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el choque? En avenida Circunvalación, a la altura de Camino de los Granaderos, antes del ingreso a la autopista Rosario-Santa Fe.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate? Intervinieron 12 agentes del cuerpo de Bomeberos y personal del SIES, que trasladó al camionero en un helicóptero sanitario.

¿Por qué se vio afectado el tránsito? Debido a la magnitud del operativo para rescatar al camionero, se cortó la puerta del vehículo.

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