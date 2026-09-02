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Detuvieron al exfiscal Mariano Ríos: lo investigan por presuntos delitos como funcionario público

Fue aprehendido tras un operativo ordenado por Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General. Luego de su paso en el cargo público, el investigado se desempeña como abogado.

02/09/2026 | 08:16Redacción Cadena 3 Rosario

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El exfiscal Mariano Ríos.

FOTO: El exfiscal Mariano Ríos.

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El ex fiscal y actual abogado particular Mariano Ríos fue detenido este miércoles en el marco de una investigación por presuntos delitos que habría cometido durante su etapa como funcionario público. La medida fue dispuesta en una causa que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General.

"Está relacionada a una investigación sobre manejo de dinero de cuentas judiciales entre 2017 y 2024", confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación a Cadena 3 Rosario.

En paralelo a la detención, se llevaron adelante 14 allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos fueron ordenados por la fiscalía especializada y forman parte de una investigación que busca determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades vinculadas con los hechos denunciados.

Ríos, quien actualmente ejerce como abogado particular, es además el defensor de Martín Banchero en la causa conocida como “la farmacia”. Su detención se produce ahora en una investigación diferente, vinculada con presuntos delitos que habrían sido cometidos durante el período en el que se desempeñó como funcionario del Ministerio Público.

Por el momento, la investigación continúa en desarrollo y se aguardan mayores precisiones de la Fiscalía General sobre los delitos que se le atribuyen al ex fiscal y el alcance de los procedimientos realizados por la Policía Federal.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? El ex fiscal y actual abogado particular Mariano Ríos.

¿Por qué fue detenido? Por presuntos delitos cometidos durante su etapa como funcionario público.

¿Quién está a cargo de la investigación? La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional.

¿Qué otros procedimientos se están realizando? Múltiples allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina.

¿Cuál es el estado actual de la investigación? Continúa en desarrollo y se esperan precisiones de la Fiscalía General.

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